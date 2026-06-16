Como los de panadería: receta de rolls de canela, fáciles y con pocos ingredientes

Los rolls de canela son uno de los clásicos de la pastelería que nunca pasan de moda. Su textura esponjosa, combinada con un relleno dulce y aromático, los convierte en una receta ideal para acompañar desayunos, meriendas o incluso como postre.

Aunque muchas personas los asocian con preparaciones complejas, lo cierto es que se pueden hacer en casa con ingredientes simples y un paso a paso sencillo. Con un poco de tiempo y paciencia, es posible lograr un resultado muy similar al de una panadería.

Paso a paso para hacer rolls de canela

Para la masa:

300 gramos de harina de trigo

40 gramos de azúcar

7 gramos de levadura seca

150 ml de leche tibia

1 huevo

40 gramos de manteca





Para el relleno:

60 gramos de manteca

50 gramos de azúcar moreno

1 cucharada de canela en polvo





Para el frosting (cubierta):

150 gramos de queso crema

30 gramos de azúcar glas

1 cucharadita de esencia o pasta de vainilla





Los rolls de canela son fáciles de hacer, aunque requieren bastante tiempo de reposo para que la masa quede bien aireada.

Preparación:

Mezclá en un bowl la harina previamente tamizada con el azúcar e incorporar la levadura seca. Luego, sumar la leche tibia y comenzar a integrar. Añadir el huevo y continuar amasando hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, incorporar la manteca blanda en tandas y trabajar la masa durante varios minutos hasta que resulte lisa y elástica. Una vez lista, colocarla en un recipiente ligeramente aceitado, cubrir y dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen, lo que puede demorar alrededor de dos horas. Mientras la masa fermenta, preparar el relleno mezclando la manteca blanda con el azúcar moreno y la canela. Reservar a temperatura ambiente. Para el frosting, integrar el queso crema con el azúcar glas y la vainilla hasta lograr una preparación suave. Llevar a la heladera hasta el momento de usar. Una vez que la masa haya levado, desgasificarla y estirarla sobre una superficie enharinada formando un rectángulo. Distribuir el relleno de manera uniforme y enrollar desde uno de los lados. Cortar en aproximadamente 12 porciones. Colocar los rolls en una fuente apta para horno con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre cada uno. Cubrir y dejar reposar nuevamente durante unos 30 minutos. Llevar a horno precalentado y cocinar durante unos 30 minutos hasta que estén dorados. Una vez fríos, cubrir con el frosting de queso crema antes de servir.

Tips para mejorar la receta