Receta saludable: cómo hacer nuggets caseros altos en proteínas

Las recetas saludables y prácticas siempre vienen bien, especialmente aquellas que combinan sabor con un buen aporte nutricional. En ese sentido, los nuggets caseros ricos en proteínas son perfectos para solucionar un almuerzo o cena y tener una comida equilibrada.

La proteína es un nutriente esencial para el organismo, ya que cumple un rol clave en la formación y reparación de tejidos, el desarrollo muscular y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso, incorporar preparaciones que la incluyan en cantidad suficiente resulta fundamental en la alimentación diaria, tanto para deportistas como para quienes buscan mejorar sus hábitos.

Receta proteica para hacer nuggets caseros

Ingredientes:

1,2 kg de supremas de pollo

3 cucharadas de yogur natural

500 gramos de cereales sin azúcar

Pimienta negra

Ajo en polvo

Sal





Los nuggets de pollo son fáciles y económicos de preparar y permiten resolver cualquier comida sin demasiado esfuerzo.

Preparación:

Para comenzar, cortar el pollo en trozos y procesarlo hasta obtener una pasta homogénea. Luego, condimentar con pimienta negra, ajo en polvo y una pizca de sal. Incorporar el yogur natural y mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. En paralelo, triturar los cereales sin azúcar hasta que queden con una textura similar al pan rallado. Esto se puede hacer con una procesadora o colocándolos dentro de una bolsa y aplastándolos con un palo de amasar. Con la mezcla de pollo, formar pequeñas porciones, ya sea en forma de bolitas o con el clásico formato de nuggets. Pasarlas por los cereales triturados, asegurándose de que queden bien cubiertas. Una vez listos, colocar los nuggets en una bandeja. Para la cocción, existen dos opciones: en freidora de aire a 170 °C durante unos 20 minutos, o en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos, hasta que estén dorados y bien cocidos por dentro.

Tips para la receta