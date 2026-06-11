UNA DELICIA
Receta de avena horneada al estilo brownie: rico en proteínas e ideal para desayunar o merendar saludable
Esta avena horneada se puede preparar en pocos minutos y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina.
Cada vez más personas buscan alternativas dulces que no solo sean ricas, sino también nutritivas. En ese sentido, la avena horneada al estilo brownie se posiciona como una de las opciones más elegidas para quienes quieren arrancar el día con energía o disfrutar de una merienda saludable.
Esta receta aporta fibra, proteínas y grasas saludables, lo que ayuda a generar mayor saciedad y a sostener la energía durante varias horas. Además, su textura húmeda y su sabor intenso a cacao la convierten en una opción muy similar a un postre clásico, pero con un enfoque más equilibrado.
Cómo preparar la receta de avena horneada tipo brownie
Ingredientes:
- 2 huevos grandes
- 1 taza de avena instantánea
- 1 cucharadita de endulzante
- 60 ml de aceite de oliva suave
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 70 g de cacao amargo en polvo
- ½ taza de proteína en polvo (se puede reemplazar por leche en polvo)
- 1 chorrito de extracto de vainilla
- 150 ml de agua caliente
Preparación:
- Precalentar el horno a 180°C para asegurarse de que tenga la temperatura adecuada al momento de cocinar la mezcla.
- En una fuente apta para horno, colocar los huevos y batirlos ligeramente hasta integrar y generar una base homogénea.
- Incorporar el endulzante, el aceite de oliva y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta que los ingredientes líquidos queden completamente integrados.
- Agregar la avena instantánea, el cacao en polvo, la proteína (o leche en polvo) y el polvo de hornear. Revolver con una cuchara o espátula hasta obtener una mezcla espesa.
- Sumar el agua caliente de a poco, mezclando constantemente para evitar grumos y lograr una textura más cremosa y uniforme.
- Una vez que la preparación esté bien integrada, llevar la misma fuente al horno.
- Cocinar durante aproximadamente 20 minutos o hasta que la superficie esté firme pero el interior conserve cierta humedad, similar a un brownie.
- Retirar, dejar entibiar unos minutos y cortar en porciones antes de servir.
Tips para mejorar la receta
- Para potenciar aún más el sabor y la textura, se pueden agregar chips de chocolate amargo o frutos secos picados, como nueces o almendras. Esto no solo suma crocancia, sino también más nutrientes.
- Si se busca una versión más húmeda, se puede reducir levemente el tiempo de cocción. En cambio, para una textura más firme, basta con dejarla unos minutos adicionales en el horno.
- Otra opción es incorporar frutas, como banana pisada o trozos de manzana, que aportan dulzor natural y hacen la preparación todavía más jugosa.
- Finalmente, esta receta se puede conservar en la heladera durante varios días y recalentar antes de consumir, lo que la convierte en una alternativa práctica para planificar desayunos o meriendas con anticipación.