Receta de pizza proteica con base de quinoa: lleva pocos ingredientes y es ideal para resolver almuerzos o cenas
La quinoa es una proteína vegetal muy saludable y con un aporte nutricional completo y puede incorporarse fácilmente a varias recetas. En este caso, puede prepararse como base para una pizza y personalizarla con distintos ingredientes.
En la búsqueda de opciones prácticas para el día a día, cada vez más personas eligen recetas simples que permitan resolver una comida de manera fácil y rápida. En ese sentido, la pizza con base de quinoa es una alternativa accesible y con gran aporte nutricional.
Esta preparación resulta especialmente útil para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o incorporar más proteína vegetal a su alimentación.
La quinoa, ingrediente principal de esta receta, aporta cerca de 14 gramos de proteína por cada 100 gramos y, además, se trata de una proteína completa, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita.
Paso a paso para preparar pizza de quinoa
Para elaborar esta receta se necesitan pocos elementos:
- 200 gramos de quinoa
- ¼ taza de agua caliente
- Condimentos a gusto
- Ingredientes para la cobertura (queso, pollo, vegetales, salsas u otros toppings)
- El primer paso consiste en lavar bien la quinoa. Se recomienda colocarla en un colador fino y enjuagarla varias veces bajo el agua para eliminar su sabor amargo característico. También se puede dejar en remojo durante aproximadamente seis horas, o incluso desde la noche anterior, para mejorar su textura.
- Una vez limpia y escurrida, se procesa junto con el agua caliente hasta obtener una preparación de consistencia semilíquida. En este punto, se pueden agregar condimentos a gusto o simplemente una pizca de sal.
- Luego, se vierte la mezcla en una bandeja para horno previamente cubierta con papel antiadherente. Con la ayuda de una cuchara húmeda, se distribuye la preparación formando una base de pizza, que puede ser circular o rectangular según la preferencia.
- Se cocina en horno precalentado hasta que la base esté firme y ligeramente dorada. Una vez lista, se retira, se agregan los ingredientes elegidos para la cobertura y se lleva nuevamente al horno para completar la cocción.
Ideas de coberturas ricas en proteína
1. Pollo con salsa
La proteína: Pechuga de pollo desmenuzada (puedes usar restos de un pollo al horno o que tengas cocido previamente).
El toque: Unas cucharadas de salsa de tomate casera, pollo, y si quieres, una pizca de barbacoa sin azúcar.
Extra: Cebolla morada y cilantro fresco para un contraste de frescura.
2. Con pescado
La proteína: Atún al natural (bien escurrido) o láminas de salmón ahumado.
El toque: Queso port salud o ricota magra (que tienen buen aporte de proteína) como base en lugar de queso mozzarella.
Extra: Rodajas de tomate cherry para potenciar el sabor.
3. Veggie
La proteína: Tofu firme salteado con salsa de soja y levadura nutricional por encima.
El toque: Hummus de garbanzos como base cremosa en lugar de salsa de tomate.
Extra: Espárragos o brócoli al vapor troceados finamente para sumar volumen.
4. Extra Proteína
La proteína: Huevos (podes romper un huevo en el centro de la pizza a mitad de cocción y dejar que se cocine al horno hasta que la clara cuaje).
El toque: Queso mozzarella descremada o muzzarella light.
Extra: Lonjas de jamón cocido natural o jamón serrano (añadido al salir del horno).