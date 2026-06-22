Talitas de queso y provenzal, la receta exprés que te "salva" de cualquier apuro

Al momento de pensar en una receta salada, rápida y rendidora para compartir en una picada o durante un partido de la Selección, estas talitas de queso y provenzal aparecen como una gran alternativa. Con ingredientes simples y un paso a paso muy fácil, se preparan en pocos minutos y van muy bien con distintos acompañamientos.

Son de esas opciones que siempre salvan cuando surge una reunión improvisada o cuando se busca algo casero sin complicarse en la cocina. Crujientes, sabrosas y con un aroma irresistible, estos bocadillos suelen conquistar a todos los fanáticos de las picadas, incluso a los más exigentes.

¿Cómo preparar las talitas de queso y provenzal?

¿Cómo preparar las talitas de queso y provenzal?

Además, se pueden acompañar con una salsa o aderezo a gusto, como mayonesa, queso crema, hummus, guacamole o incluso salsa de tomate. A su vez, funcionan muy bien tanto en la merienda o el desayuno, con el mate, como en las picadas, junto a una cerveza o la bebida que más te guste.

Ingredientes

2 tazas de harina 000 o 0000

1 cucharadita de sal

Orégano y ají molido a gusto

8 cucharadas de aceite

1/2 taza de agua fría

30 gramos de queso rallado o en hebras

Ajo y perejil picados mezclados con aceite





Preparación