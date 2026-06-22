Talitas de queso y provenzal, la receta exprés que te "salva" de cualquier apuro
Una preparación simple y rápida que se convirtió en una opción perfecta para sumar a la picada. Con pocos ingredientes y mucho sabor, estas talitas caseras son ideales para acompañar los partidos del Mundial.
Al momento de pensar en una receta salada, rápida y rendidora para compartir en una picada o durante un partido de la Selección, estas talitas de queso y provenzal aparecen como una gran alternativa. Con ingredientes simples y un paso a paso muy fácil, se preparan en pocos minutos y van muy bien con distintos acompañamientos.
Son de esas opciones que siempre salvan cuando surge una reunión improvisada o cuando se busca algo casero sin complicarse en la cocina. Crujientes, sabrosas y con un aroma irresistible, estos bocadillos suelen conquistar a todos los fanáticos de las picadas, incluso a los más exigentes.
¿Cómo preparar las talitas de queso y provenzal?
Además, se pueden acompañar con una salsa o aderezo a gusto, como mayonesa, queso crema, hummus, guacamole o incluso salsa de tomate. A su vez, funcionan muy bien tanto en la merienda o el desayuno, con el mate, como en las picadas, junto a una cerveza o la bebida que más te guste.
Ingredientes
- 2 tazas de harina 000 o 0000
- 1 cucharadita de sal
- Orégano y ají molido a gusto
- 8 cucharadas de aceite
- 1/2 taza de agua fría
- 30 gramos de queso rallado o en hebras
- Ajo y perejil picados mezclados con aceite
Preparación
- En un bowl grande, colocar la harina junto con la sal, el orégano y el ají molido. Integrar bien todos los ingredientes secos.
- Incorporar el queso rallado o en hebras y mezclar nuevamente para distribuirlo de forma pareja.
- Agregar el aceite y el agua fría. Mezclar hasta que la preparación empiece a unirse y permita formar la masa.
- Amasar hasta obtener un bollo suave y homogéneo. Cubrir y dejar reposar durante unos 30 minutos.
- Pasado el descanso, dividir la masa en dos partes y estirar una de ellas dándole forma rectangular o cuadrada.
- Cortar en tiras del tamaño deseado para formar las talitas.
- Pintar con una mezcla de ajo, perejil y aceite para darles sabor y aroma.
- Si se quiere, agregar un poco más de queso rallado por encima. Repetir el proceso con el resto de la masa.
- Llevar a horno precalentado a 230 °C y cocinar durante unos 10 minutos, hasta que estén doradas.
- Dejar enfriar unos minutos para que tomen más crocancia y servir.