Una receta clásica de la cocina casera que propone una forma distinta de preparar el arroz con azafrán de siempre, sumando aroma y sabor a un plato simple pero rendidor. Se trata de una opción práctica que se adapta a cualquier momento del día.

Con pocos ingredientes y pasos sencillos, esta preparación logra un resultado bien jugoso y reconfortante. Es una alternativa ideal para quienes buscan darle una vuelta al arroz tradicional sin complicarse en la cocina.

¿Cómo preparar el arroz con azafrán y que salga perfecto?





Receta de arroz con azafrán y pollo: Cómo preparar este clásico y que salga bien jugoso

El secreto de esta preparación está en la cocción justa, que permite que los sabores se integren sin perder la textura del arroz. El resultado es un plato equilibrado, con un perfil suave pero marcado, que se mantiene como una opción confiable dentro de la cocina cotidiana.

Ingredientes:

1 pollo trozado (muslos o pechugas, a gusto)

2 tazas de arroz

1 cebolla grande

2 a 3 dientes de ajo

1 litro de caldo de pollo

1 sobre o unas hebras de azafrán

Aceite de oliva o girasol, c/n

Sal y pimienta a gusto

Opcional: arvejas, morrón rojo o verde para sumar color y sabor





Preparación:

-Para preparar este plato, primero deberás dorar el pollo en una olla con un chorrito de aceite hasta que tome color por todos sus lados. Luego, retirarlo y, en la misma base, saltear la cebolla picada hasta que quede transparente.

-A continuación, incorporar el arroz y mezclar durante unos minutos para que se impregne bien del sabor del sofrito. El azafrán, disolverlo previamente en un poco de caldo caliente para potenciar su aroma y color antes de sumarlo a la preparación.

-Después agregar el caldo caliente y reincorporar el pollo, ajustando sal y pimienta. La cocción se mantiene a fuego medio hasta que el arroz absorba el líquido, evitando remover en exceso para que no pierda textura.

-Un truco clave es respetar las proporciones de líquido y no apurar la cocción, ya que eso define que el arroz quede suelto y jugoso. También ayuda dejarlo reposar unos minutos al final para que los sabores se asienten mejor antes de servir. Listo, una vez que esté cocido, ya está para degustar.