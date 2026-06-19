Receta de "torta imposible": cómo preparar el delicioso postre que combina flan y brownie

La torta imposible, también conocida como chocoflan, es un postre que se volvió viral por su particular presentación y su combinación de sabores. Une dos clásicos de la repostería: el brownie de chocolate y el flan con caramelo, en una sola preparación que sorprende tanto por su sabor como por su apariencia final.

Una de las características más llamativas de esta receta es que, durante la cocción, las capas se invierten por sí solas. Aunque al momento de armarla el flan queda por encima de la mezcla de chocolate, en el horno ocurre un proceso que hace que ambas preparaciones se reacomoden, dando lugar a su clásico aspecto con el flan en la parte superior.

Paso a paso para hacer la torta imposible

Ingredientes para el caramelo

1/2 taza de azúcar.

1/4 taza de agua.





Ingredientes para el flan

5 huevos.

1 lata de leche condensada.

395 mililitros de leche.

1 cucharada de esencia de vainilla.





Ingredientes para la torta de chocolate

4 huevos.

1 1/2 taza de harina de trigo.

1 taza de cacao en polvo.

1 1/2 taza de azúcar.

1/2 taza de leche.

1/2 taza de aceite.

1 cucharada de polvo para hornear.





La torta imposible combina una base de brownie con una capa de flan y caramelo.

Para comenzar, preparar el caramelo colocando el azúcar y el agua en una cacerola. Cocinar a fuego medio sin revolver hasta obtener un color dorado. Una vez listo, verter rápidamente en el fondo de un molde y distribuir de manera uniforme. Para el flan, colocar en una licuadora la leche condensada, la leche, los huevos y la esencia de vainilla. Procesar hasta lograr una mezcla homogénea y reservar. En un bol aparte, preparar la torta de chocolate mezclando los huevos con el azúcar, el aceite y la leche. Luego incorporar la harina, el cacao y el polvo para hornear. Integrar bien hasta obtener una masa lisa, sin grumos. Volcar primero la mezcla de chocolate en el molde acaramelado y, con cuidado, agregar encima la preparación del flan. Aunque parezca que ambas mezclas se combinan, durante la cocción se separarán. Colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente para cocinar a baño maría y llevar a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. Una vez listo, retirar y desmoldar mientras aún esté caliente para aprovechar el caramelo líquido.

Tips para mejorar la receta