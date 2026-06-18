Ñoquis de polenta: cómo hacer este plato económico, rendidor y que la "rompe" en invierno

Cuando bajan las temperaturas en todo el país, pocos platos generan tanta sensación de hogar como una buena preparación caliente. El menú invernal argentino siempre encuentra un lugar de privilegio para las comidas tradicionales que reconfortan el cuerpo, y esta vez una alternativa diferente gana protagonismo en las cocinas de miles de hogares que buscan sabor sin gastar de más.

Esta variante sorprendente combina la textura de la pasta clásica con el sabor único de una de las comidas más populares de la mesa local. Preparar esta ñoquis de polenta resulta ideal para renovar el menú diario en estos días fríos, ya que permite transformar elementos cotidianos en una propuesta gourmet, rústica y sumamente tentadora para compartir en familia.

Una alternativa económica para combatir el frío

La cocina nacional se destaca por su capacidad de adaptación y por encontrar siempre una vuelta de tuerca para aprovechar al máximo cada ingrediente disponible. En este sentido, los tradicionales ñoquis de polenta se convierten en la opción perfecta para quienes desean disfrutar de una pasta suave, liviana y deliciosa, que rompe con la rutina culinaria habitual y ofrece un rendimiento excepcional.

Una de las mayores ventajas de esta preparación económica radica en su versatilidad para evitar el desperdicio de alimentos dentro del hogar. Esta receta permite reutilizar la polenta cocida que haya sobrado de una comida anterior, transformándola de manera muy simple en un plato totalmente renovado que cuida el bolsillo familiar y aporta sabor en el invierno.

La base de la preparación es sumamente amigable tanto para cocineros experimentados como para principiantes totales en el universo gastronómico. Al utilizar polenta cocida y fría como base fundamental, el proceso de armado de la masa se simplifica notablemente, asegurando un resultado final óptimo, con una textura compacta pero suave que se deshace en la boca.

Desarmar bien la polenta fría e incorporar el queso rallado con el huevo es el secreto clave para lograr una masa bien homogénea.

Ingredientes para preparar este plato irresistible

Para cocinar esta deliciosa receta fácil en casa, que rinde para 4 porciones generosas y se necesitan los siguientes elementos básicos:

600 gramos de polenta cocida y fría.

100 gramos de queso rallado.

1 huevo.

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Entre 220 y 270 gramos de harina.

Paso a paso para cocinar la pasta en pocos minutos

Desarmar los 600 gramos de polenta fría con un tenedor. Incorporar el queso rallado, el huevo y los condimentos. Agregar la harina de a poco hasta formar una masa manejable. Formar tiras largas y cortar los pequeños ñoquis. Cocinarlos en abundante agua con sal. Retirarlos cuando suban a la superficie. Servir con la salsa o el queso elegido.

El corte clásico de los cilindros de masa antes de tirarlos a la olla con abundante agua hirviendo y sal.

Consejos útiles y variantes culinarias para lucirse

Para aquellos que buscan llevar el plato a un nivel superior, existen opciones de personalizarlo sumamente interesantes y sabrosas. Los bloques terminados pueden saltearse con un rico aceite y sumarle cebolla y panceta picada para conseguir una explosión de sabor en el paladar.

Otra alternativa espectacular consiste en dejar enfriar las piezas cocidas para luego freírlas, de modo que se puedan ofrecer en una picada como snacks crujientes. Además, esta comida combina a la perfección con una salsa de tomate casera, manteca con hierbas aromáticas, pesto tradicional o directamente gratinados al horno con abundante queso semiduro.