Cómo hacer unas papas con cheddar perfectas para ver los partidos del Mundial 2026

La fiebre por el Mundial 2026 ya se siente con todo en cada rincón de la Argentina este 17 de junio de 2026, y las juntadas frente a la pantalla exigen un menú a la altura de la pasión futbolera. Entre partido y partido, miles de hinchas buscan opciones rápidas y sabrosas para compartir con amigos o familia mientras alientan a la Selección. Por eso, dominar cómo hacer papas con queso cheddar se convirtió en el gran comodín culinario de esta temporada para devorar frente al televisor sin perderse un solo minuto de juego.

Hoy, su versión fundida y cremosa representa la comida ideal para gritar los goles del torneo más importante del planeta gracias a su nivel de dificultad fácil.

Ingredientes para la preparación

Para armar este platazo que rinde 4 porciones como guarnición o 2 porciones si se sirve como plato principal, solo necesitás elementos sencillos. La clave de esta preparación es respetar las cantidades exactas para que la salsa mantenga su textura sedosa durante los 90 minutos del partido:

800 g de papas

200 g de queso cheddar en fetas o rallado

150 ml de crema de leche

1 diente de ajo

20 g de manteca

Sal a gusto

Pimienta negra a gusto

Ciboulette o perejil fresco picado (opcional, para decorar)

Con ingredientes sencillos que ya tenés en la cocina, arrancá la preparación de este tremendo plato mundialista.

Paso a paso: preparación y tiempo de cocción

El procedimiento destaca por su sencillez absoluta y requiere máxima atención durante el hervor inicial para que las piezas no pierdan su estructura.

Pelá las papas y cortalas en rodajas de 0,5 cm de grosor, en gajos o en cubos medianos según tu preferencia. Herví los trozos en agua con sal entre 12 y 15 minutos hasta que queden tiernos pero firmes, sin deshacerse. Derretí la manteca en una sartén a fuego medio y sumá el ajo picado fino, cocinando 1 minuto sin dorar. Incorporá la crema de leche, esperá un hervor suave y bajá la intensidad del fuego inmediatamente. Agregá el queso cheddar de a poco, revolviendo de forma constante a fuego bajo para lograr una fusión perfecta. Salpimentá la salsa obtenida a gusto antes de retirarla definitivamente de la hornalla. Colocá las papas en una fuente para horno, volcando la crema láctea por encima de manera uniforme. Llevá al horno precalentado a 200 de 8 a 10 minutos hasta que la superficie burbujee dorada.

Consejos y variantes de conservación

Podés conservar las porciones sobrantes en la heladera, guardadas en un recipiente hermético o cubiertas con film, por un plazo máximo de 3 días. Cuando decidas consumirlas nuevamente, calentalas en el horno a 180 durante 10 minutos para que recuperen su textura original.

Un tip fundamental de los cocineros profesionales consiste en salpicar ciboulette fresca picada inmediatamente después de retirar la fuente del horno. Dejá reposar la preparación unos 2 minutos antes de servirla en la mesa, logrando que el calor residual asiente los sabores intensos del cheddar.

Este plato espectacular resulta el aliado definitivo para acompañar una picada contundente o coronar una cena inolvidable junto a carnes asadas. Prepará esta delicia en los próximos encuentros del Mundial 2026 y sorprendé a todos tus amigos con una fuente dorada irresistible que dejará la mesa completamente limpia antes del pitazo final.