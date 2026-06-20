Las 5 recetas patrias para celebrar el Día de la Bandera con mucho sabor argentino y sin gastar de más
Con ingredientes de producción nacional, rendidores y accesibles, estas preparaciones tradicionales son ideales para compartir en familia durante una de las fechas más emblemáticas.
Cada 20 de junio, Argentina conmemora el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, creador del símbolo patrio y una de las figuras más importantes de la historia nacional.
Sin dudas, la fecha invita a recordar su largo legado, pero también se transforma en una oportunidad para compartir momentos especiales alrededor de la mesa.
En ese contexto, la gastronomía ocupa un lugar central en los festejos. Desde platos contundentes hasta postres tradicionales y meriendas que acompañan el mate, las recetas patrias permiten mantener vivas las costumbres argentinas utilizando ingredientes locales, económicos y fáciles de conseguir.
1. Locro criollo
El locro es uno de los platos más representativos de las celebraciones patrias. Su combinación de legumbres, verduras y carnes lo convierte en una comida abundante y perfecta para los días fríos.
Ingredientes
- 500 gramos de maíz blanco partido.
- 250 gramos de porotos blancos.
- 500 gramos de zapallo cabutia
- 500 gramos de falda o roast beef.
- 200 gramos de panceta.
- 2 chorizos colorados.
- 1 cebolla.
- 1 cebolla de verdeo.
- 1 cucharada de pimentón.
- 1 cucharadita de ají molido.
- Sal y pimienta.
Preparación
- La noche anterior, colocar el maíz y los porotos en recipientes con abundante agua para hidratarlos. Al día siguiente, escurrir y colocarlos en una olla grande junto con la carne cortada en cubos, la panceta y suficiente agua para cubrir todos los ingredientes.
- Cocinar a fuego medio durante aproximadamente una hora y media, removiendo de vez en cuando. Incorporar el zapallo cortado en cubos y los chorizos colorados en rodajas. Continuar la cocción hasta que el zapallo se deshaga y aporte cremosidad a la preparación.
- Para la salsa, rehogar la cebolla de verdeo picada en un poco de aceite, agregar el pimentón y el ají molido. Servir el locro caliente acompañado por esta salsa.
2. Empanadas criollas de carne cortada a cuchillo
Las empanadas son un clásico infaltable en cualquier celebración nacional gracias a su sabor, practicidad y rendimiento.
Ingredientes
- 24 tapas para empanadas.
- 500 gramos de carne vacuna cortada a cuchillo.
- 2 cebollas grandes.
- 1 morrón rojo pequeño.
- 2 huevos duros.
- 100 gramos de aceitunas verdes.
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharada de pimentón.
- Sal y pimienta.
- Aceite.
Preparación
- Picar la cebolla y el morrón en cubos pequeños. Rehogarlos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén transparentes. Incorporar la carne y cocinar apenas unos minutos para que conserve jugosidad.
- Agregar los condimentos y dejar enfriar completamente. Luego sumar los huevos duros picados y las aceitunas cortadas en rodajas.
- Colocar una cucharada generosa de relleno sobre cada tapa, cerrar con repulgue y cocinar en horno fuerte durante 15 a 20 minutos o hasta que estén doradas.
3. Arroz con lecheEste postre económico y rendidor es una verdadera tradición familiar en muchas casas argentinas.
Ingredientes
- 1 litro de leche.
- 150 gramos de arroz.
- 120 gramos de azúcar.
- 1 rama de canela.
- Cáscara de limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Preparación
- Colocar la leche en una olla junto con la canela y la cáscara de limón. Llevar a fuego medio hasta que comience a calentarse.
- Agregar el arroz previamente lavado y cocinar a fuego bajo durante unos 35 minutos, revolviendo frecuentemente para evitar que se pegue.
- Cuando el arroz esté tierno, incorporar el azúcar y la esencia de vainilla. Cocinar cinco minutos más y retirar del fuego. Servir tibio o frío con canela espolvoreada por encima.
4. Pastelitos criollos de membrillo o batata
Crocrantes por fuera y dulces por dentro, son un símbolo de las celebraciones patrias.
Ingredientes
Para la masa
- 500 gramos de harina 0000.
- 100 gramos de manteca o grasa vacuna.
- 1 taza de agua tibia.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
Para el relleno
- 300 gramos de dulce de membrillo o batata.
Para la cocción
- Aceite o grasa para freír.
- Almíbar liviano.
Preparación
- Preparar una masa mezclando harina, grasa, agua tibia, sal y limón. Amasar hasta obtener una textura suave y dejar descansar 30 minutos.
- Estirar la masa, doblarla varias veces para generar capas y volver a estirarla. Cortar cuadrados de igual tamaño.
- Colocar un cubo de dulce en el centro de la mitad de los cuadrados. Cubrir con otro cuadrado colocado en forma cruzada y presionar suavemente los bordes.
- Freír en aceite caliente hasta que estén dorados y crocantes. Retirar, escurrir y pincelar con almíbar.
5. Tortas fritas
La compañera ideal del mate durante la tarde del feriado.
Ingredientes
- 500 gramos de harina.
- 100 gramos de grasa vacuna o manteca.
- 250 mililitros de agua tibia.
- 1 cucharadita de sal.
- Aceite o grasa para freír.
Preparación
- Disolver la sal en el agua tibia. Colocar la harina en un bowl, agregar la grasa derretida e incorporar el agua poco a poco.
- Amasar hasta lograr una masa lisa y homogénea. Dejar reposar durante 20 minutos cubierta con un repasador.
- Dividir en porciones, formar bollos y estirarlos hasta obtener discos de aproximadamente un centímetro de espesor. Realizar un pequeño agujero en el centro para evitar que se inflen demasiado durante la cocción.
- Freír en abundante aceite o grasa caliente hasta que estén doradas de ambos lados. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
- Servir solas o acompañadas con dulce de leche, mermelada o azúcar espolvoreada.