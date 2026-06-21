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Tartitas "copitos" de dulce de leche: una sabrosa y sencilla receta para acompañar los mates
Una preparación casera, simple y rendidora que se volvió un clásico para la merienda. Con una masa suave y un relleno clásico, es una opción dulce perfecta para la ronda del mate.
Las tartitas "copitos" de dulce de leche son una de esas recetas que nunca pasan de moda y que suelen aparecer en reuniones familiares, meriendas o encuentros con amigos. Su tamaño individual y su presentación las convierten en una opción tan práctica como tentadora.
Pensadas especialmente para acompañar la ronda de mates, estas tartitas combinan una masa suave con un relleno clásico que nunca falla. Su formato individual y su textura liviana las vuelven una alternativa práctica para cualquier momento del día.
Receta de tartitas "copitos" de dulce de leche ideales para la hora de la merienda
Gracias a su elaboración sencilla y a ingredientes fáciles de conseguir, se convirtieron en una de las recetas dulces favoritas de muchos hogares.
Ingredientes
Para la masa:
- 250 gramos de harina 0000
- 125 gramos de manteca fría
- 80 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el relleno y la decoración:
- 400 gramos de dulce de leche repostero
- 200 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
- Colocar la harina y el azúcar en un bowl. Agregar la manteca fría cortada en cubos y desmenuzar con las manos hasta obtener una textura arenosa.
- Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Mezclar hasta formar una masa homogénea, sin amasarla demasiado. Envolver en film y llevar a la heladera durante 30 minutos.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada y forrar moldes para tartitas individuales. Pinchar las bases con un tenedor y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén apenas doradas. Dejar enfriar.
- Rellenar cada tartita con dulce de leche repostero hasta cubrir la superficie.
- Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una consistencia firme.
- Colocar la crema en una manga pastelera con pico rizado y formar los clásicos copitos sobre cada tartita.
- Llevar a la heladera durante unos minutos antes de servir.