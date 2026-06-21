Tartitas "copitos" de dulce de leche: una sabrosa y sencilla receta para acompañar los mates

Las tartitas "copitos" de dulce de leche son una de esas recetas que nunca pasan de moda y que suelen aparecer en reuniones familiares, meriendas o encuentros con amigos. Su tamaño individual y su presentación las convierten en una opción tan práctica como tentadora.

Pensadas especialmente para acompañar la ronda de mates, estas tartitas combinan una masa suave con un relleno clásico que nunca falla. Su formato individual y su textura liviana las vuelven una alternativa práctica para cualquier momento del día.

Receta de tartitas "copitos" de dulce de leche ideales para la hora de la merienda

Receta de tartitas "copitos" de dulce de leche ideales para la hora de la merienda

Gracias a su elaboración sencilla y a ingredientes fáciles de conseguir, se convirtieron en una de las recetas dulces favoritas de muchos hogares.

Ingredientes

Para la masa:

250 gramos de harina 0000

125 gramos de manteca fría

80 gramos de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla





Para el relleno y la decoración:

400 gramos de dulce de leche repostero

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla





Preparación