Económico y rendidor: el corte de carne "guisero" que se adapta a múltiples recetas tradicionales de invierno

En las carnicerías, algunas piezas de carne suelen pasar desapercibidas frente a opciones más tradicionales como el roast beef o la paleta. Sin embargo, también ofrecen ventajas concretas al momento de cocinar.

En ese sentido, existe un corte que es magro, rendidor e ideal para preparaciones de cocción lenta, típicas de los meses más fríos.

Actualmente, puede conseguirse por alrededor de $10.800 el kilo en comercios adheridos, gracias a promociones vigentes con billeteras virtuales.

La opción económica que gana terreno en la cocina





El corte que combina sabor, buen rendimiento y un precio económico es la tortuguita. Ubicada en la parte trasera de la res, esta pieza suele quedar relegada frente a clásicos como el roast beef o la nalga.

Sin embargo, quienes la eligen destacan una cualidad central: responde de manera eficiente a las cocciones prolongadas. Gracias a su estructura, logra una textura tierna y jugosa cuando se cocina a fuego bajo durante el tiempo adecuado.

La tortuguita se destaca por su buen rendimiento y su adaptabilidad para distintas comidas de invierno.

Sus fibras firmes, lejos de ser una desventaja, permiten que absorba mejor los sabores de los ingredientes con los que se cocina. Esto la convierte en una opción especialmente valorada para platos de olla, donde el proceso de cocción es clave para potenciar el resultado final.

Cómo cocinar la tortuguita: opciones prácticas y rendidoras





La versatilidad de este corte permite incorporarlo en múltiples recetas tradicionales. Entre las preparaciones más recomendadas se encuentran los estofados, guisos y pucheros, donde la carne se cocina lentamente junto a verduras y caldos, logrando platos sustanciosos.

También es una buena alternativa para preparar carne al vino o braseada, donde el líquido y el tiempo de cocción ayudan a ablandar las fibras y concentrar el sabor.

Otra ventaja es que las sobras pueden reutilizarse fácilmente. Es común emplearlas como relleno para empanadas, sándwiches o tartas, lo que amplía su rendimiento y la convierte en una opción práctica para varios días.

Incluso puede desmenuzarse para sumar a pastas, arroces o preparaciones al horno, adaptándose a diferentes estilos de cocina sin perder su esencia.

Al ser un corte magro y tierno, la tortuguita puede utilizarse para rellenos y desmenuzados.

¿Cómo conseguir tortuguita con descuento?





En la actualidad, el precio promedio del kilo de tortuguita ronda los $13.500 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existe una forma de acceder a un valor más bajo.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se aplica un descuento del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. De esta manera, el kilo puede conseguirse por aproximadamente $10.800.

El beneficio forma parte de una promoción unificada con los comercios de cercanía y está disponible de lunes a viernes. El reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras de hasta $60.000.

Es importante tener en cuenta que el descuento se aplica únicamente en pagos realizados mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No incluye operaciones con tarjetas, transferencias ni otras billeteras digitales.