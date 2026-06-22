El corte de carne tierno e ideal para preparar "vuelta y vuelta"

El consumo de carne se encuentra en uno de los puntos más bajos de los últimos años y el aumento considerable de los precios provoca que millones de argentinos deban repensar sus consumos con el objetivo de ahorrar dinero sin resignar sabor. Por eso, los churrasquitos de cerdo se posicionan como una de las alternativas más económicas del mercado.

Esta pieza, proveniente del carré deshuesado, destaca por ser una de las más magras y versátiles con las que cuenta el animal debido a que su preparación puede resolverse en pocos minutos. Es ideal para las cocciones a la plancha o a la sartén "vuelta y vuelta" para salvar el almuerzo de forma sencilla.

Además, este corte puede conseguirse con un importante descuento si se aprovecha la promoción que tiene vigente Cuenta DNI en comercios de cercanía y carnicerías de lunes a viernes. La misma ofrece un 20 % de descuento y un tope de reintegro semanal de 6 mil pesos.

El precio regular de los churrasquitos de cerdo ronda los $13.390 por kilo; sin embargo, si aprovechan este beneficio podrán acceder a un descuento cercano a los 2680 pesos, por ende quedarían a un precio final de $10.710.

Por qué es uno de los cortes más elegidos

Los churrasquitos concentran proteínas, hierro, zinc, potasio y vitaminas del complejo B. Su bajo contenido en grasas saturadas y su aporte de Omega 9 ayudan a regular la presión arterial y reducir el colesterol LDL.

Es una opción viable para incorporar como proteína de base en la dieta diaria sin que el precio sea un obstáculo.

Plancha, horno o parrilla: cómo cocinarlo

La cocción más práctica es a la plancha o sartén, vuelta y vuelta, sin aceite extra. También funciona al horno y a la parrilla.

En la parrilla, conviene retirar el exceso de grasa visible antes de cocinar, aunque dejar una capa fina aporta más sabor.