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Cómo hacer pizza en freidora de aire: receta para resolver una comida rápida con pocos ingredientes

Una alternativa práctica y económica que permite preparar una pizza casera en muy poco tiempo, con un resultado crocante por fuera y suave por dentro, ideal para resolver una comida sin ensuciar de más.

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La freidora de aire se volvió una aliada clave en la cocina cotidiana, sobre todo cuando se busca resolver recetas rápidas sin perder calidad. Su practicidad, el poco uso de aceite y la velocidad de cocción la convirtieron en una de las herramientas más elegidas para preparar desde snacks hasta platos más completos en pocos minutos.

En este caso, la pizza aparece como una solución ideal para esos momentos en los que no hay mucho tiempo ni demasiados ingredientes en la heladera. Con una base simple y una cocción rápida, se logra una preparación casera, crocante y lista para disfrutar en muy poco tiempo.

¿Cómo preparar la pizza en freidora de aire y que no se pase?

¿Cómo preparar la pizza en freidora de aire y que no se pase?

¿Cómo preparar la pizza en freidora de aire y que no se pase?

Ingredientes

  • 3 láminas de papel de arroz.
  • 1 huevo.
  • 70 gramos de queso mozzarella rallado.
  • 40-50 gramos de salame.
  • 10 mililitros de aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso

-Primero, batí el huevo en un bol. Pasá rápidamente cada lámina de papel de arroz por el huevo, solo lo justo para que se humedezca y se vuelva flexible, sin que se rompa ni se desarme.

-Después, colocá las tres láminas una sobre otra sobre un papel apto para freidora de aire, armando la base de la pizza. Es importante usar papel en la base para evitar que se pegue y mantener la estructura firme.

-En los bordes, agregá una pequeña cantidad de queso rallado y doblalos hacia adentro, presionando bien con los dedos para sellar y darle más consistencia a la base. Este paso ayuda a que no se desarme durante la cocción.

- Luego, distribuí el resto del queso en el centro, sin excederte para que la base pueda cocinarse bien, y colocá el salame por encima de manera pareja. Rociá apenas los bordes con aceite de oliva para lograr un acabado más dorado y crocante.

-Llevá a la freidora de aire a 180 grados durante 10 a 12 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y los bordes firmes y dorados.

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