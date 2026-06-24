Esponjoso y fácil: el budín de coco y dulce de leche ideal para acompañar los mates

La merienda ocupa un lugar especial en la cultura gastronómica argentina. Ya sea acompañada por mate, café, té o chocolatada, representa una pausa ideal para compartir algo rico en familia o con amigos.

En ese contexto, este budín se presenta como una opción ideal, ya que combina dos ingredientes infalibles de la repostería argentina: coco y un generoso corazón de dulce de leche.

Además de utilizar productos que suelen estar presentes en cualquier cocina, su preparación resulta muy simple y práctica. De hecho, es posible disfrutar de esta propuesta casera, húmeda y perfecta para compartir en menos de una hora.

Huevos, coco rallado, harina, leche y dulce de leche son la base de una preparación sencilla y llena de sabor.

Ingredientes





3 huevos.

150 gramos de azúcar.

100 mililitros de aceite neutro.

200 mililitros de leche.



250 gramos de harina leudante.



100 gramos de coco rallado.



250 gramos de dulce de leche repostero.



1 cucharadita de esencia de vainilla.

Manteca y harina para el molde.





La clave está en distribuir el relleno de manera uniforme para lograr una textura húmeda y un interior irresistible.

Preparación paso a paso del budín de coco y dulce de leche

1. Preparar el molde

Enmantecar y enharinar una budinera mediana. También puede utilizarse papel manteca para facilitar el desmolde. Reservar.

2. Batir los ingredientes húmedos

Colocar los huevos en un bol junto con el azúcar. Batir durante varios minutos hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.

3. Agregar los ingredientes secos

Añadir la harina leudante previamente tamizada junto con el coco rallado. Integrar con movimientos suaves hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos.

4. Incorporar el relleno

Volcar la mitad de la mezcla en el molde. Distribuir cucharadas de dulce de leche repostero sobre la superficie y cubrir con el resto de la preparación. Con un cuchillo, realizar movimientos suaves para generar un efecto marmolado.

5. Cocinar

Llevar a horno precalentado a 170 grados durante aproximadamente 45 a 55 minutos. El tiempo puede variar según cada horno. Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro: si sale limpio, estará listo.

6. Dejar enfriar

Retirar del horno y dejar reposar unos 15 minutos antes de desmoldar. Luego dejar enfriar completamente sobre una rejilla.

7. Decorar y servir

Espolvorear con coco rallado extra o agregar un hilo de dulce de leche por encima para potenciar aún más su sabor.