Receta de focaccia, la alternativa a la pizza perfecta para acompañar cualquier comida

La focaccia es uno de los panes más tradicionales de la cocina italiana y, en los últimos años, ganó popularidad como una alternativa práctica a la pizza.

A diferencia de otras preparaciones más elaboradas, esta receta permite obtener un resultado casero con pocos ingredientes y en un tiempo relativamente corto. Esto la vuelve una opción accesible tanto para quienes tienen experiencia en la cocina como para quienes buscan iniciarse en la panificación.

Ingredientes y paso a paso para hacer focaccia casera

Ingredientes:

375 g de harina

15 g de levadura fresca

5 g de sal

1/2 cucharadita de azúcar

100 g de agua tibia

Aceite de oliva

Hierbas aromáticas

Sal extra





La focaccia puede disfrutarse sola o usarse como acompañamiento para pastas, carnes o ensaladas. También queda muy rica como base para un sandwich con embutidos y hojas verdes.

Preparación:



Para comenzar, disolver la levadura fresca en una pequeña cantidad de agua tibia hasta que quede completamente integrada. En otro recipiente, colocar la harina junto con la sal y el azúcar, y mezclar bien los ingredientes secos. Luego, formar un hueco en el centro e incorporar la levadura disuelta junto con el resto del agua. Integrar todo hasta formar una masa. Si se desea, se puede añadir un chorrito de aceite de oliva para facilitar el amasado y mejorar la textura final. Llevar la preparación a una superficie de trabajo y amasar durante unos 10 minutos, hasta lograr una masa suave y elástica. Una vez lista, colocarla nuevamente en el bowl, cubrirla con un repasador o film y dejarla reposar hasta que duplique su tamaño. Cuando la masa haya levado, extenderla sobre una bandeja previamente aceitada. Pincelar la superficie con aceite de oliva y dejarla descansar unos 30 minutos más para que gane aire y volumen. Con el horno previamente calentado a temperatura alta, dar vuelta la masa sobre la bandeja y presionar con los dedos para formar los clásicos huecos en la superficie. Agregar un poco más de aceite, espolvorear con hierbas aromáticas y sal gruesa. Opcionalmente, se pueden incorporar tomates cherry en los huecos. Finalmente, hornear durante 5 minutos a temperatura fuerte y luego reducir el calor para continuar la cocción durante unos 15 minutos más, hasta que la focaccia esté dorada. Retirar, cortar en porciones y servir.

La focaccia se puede disfrutar sola, pero también funciona muy como base para sándwiches.

Tips e ideas para acompañar la focaccia