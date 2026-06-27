Receta de tiramisú: cómo hacer esta deliciosa versión fácil para sorprender con el postre

El tiramisú es uno de los postres más queridos por los argentinos a la hora de cerrar una comida familiar o un encuentro de fin de semana.

Aunque el origen de la receta es italiano, su frescura y la combinación perfecta entre el café y la suavidad de su crema lo convirtieron en un infaltable.

Lo mejor de todo es que existe una versión súper sencilla que no requiere prender el horno ni tener conocimientos avanzados de pastelería.

Para lograr el éxito con esta preparación, el gran secreto radica en la textura de la crema y en el punto justo de humedad de las vainillas.

Al evitar la cocción de huevos, esta alternativa exprés rinde un montón, se arma en pocos minutos y garantiza una consistencia ideal para cortar en porciones bien definidas sin que se desarme.

Postre infalible: receta de tiramisú fácil y deliciosa





Ingredientes necesarios para un molde mediano

2 paquetes de vainillas (aproximadamente 24 unidades).

250 gramos de queso mascarpone (se puede reemplazar por un queso crema firme de buena calidad).

200 mililitros de crema de leche.

100 gramos de azúcar.

1 taza de café fuerte que esté completamente frío.

Cacao amargo en polvo para espolvorear la superficie.

Opcional: un chorrito de licor de café o amaretto para aromatizar el café.

Riquísimo: receta de tiramisú fácil para sorprender con el postre.

El paso a paso para una consistencia perfecta

1. El proceso comienza con el batido de la cobertura. En un bol amplio, se debe colocar la crema de leche junto con el azúcar y batir a medio punto, es decir, hasta que comience a tomar cuerpo, pero sin llegar a montarse del todo.

2. En ese momento, se incorpora el queso mascarpone o el queso crema firme. Hay que batir la mezcla unos instantes más, con movimientos suaves, hasta lograr una crema homogénea, tersa y con la firmeza suficiente para sostener las capas del postre. Es fundamental cuidar este paso para evitar que la crema se corte.

3. Para el armado, se elige una fuente rectangular. Se toma cada vainilla y se la pasa por el café frío de forma rápida, haciendo un movimiento de vuelta y vuelta para que absorba el líquido pero sin que llegue a ablandarse demasiado ni a romperse. Con estas vainillas húmedas, se cubre por completo el fondo del molde para crear la primera base sólida.

4. A continuación, se vierte la mitad de la crema de queso sobre las vainillas, distribuyéndola de manera uniforme con la ayuda de una espátula. Luego, se repite el procedimiento colocando una segunda capa de vainillas humedecidas en café y se cubre con el resto de la crema sobrante.

5. Para el toque final, se tamiza abundante cacao amargo por encima utilizando un colador fino, asegurando que toda la superficie quede tapada de forma estética. Una vez terminado, el tiramisú debe ir directo a la heladera por un período mínimo de 4 horas. No obstante, los especialistas recomiendan dejarlo enfriar de un día para el otro, ya que el reposo prolongado permite que los sabores se asienten, las texturas se unifiquen y el postre alcance su punto máximo de sabor.