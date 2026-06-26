El clásico plato de Noruega que es ideal para disfrutar este invierno
Descubrí los secretos de una exquisita preparación culinaria y cociná el menú perfecto.
Noruega es una de las sensaciones de este Mundial 2026. Y al estar en boca de todos, se empiezan a conocer nuevas cosas de cada país. En cuanto a su propuesta gastronómica, el país nórdico presenta esta alternativa perfecta que combina sabor, potencia y tradición en un solo plato.
Preparar una comida caliente y reconfortante es la opción ideal para disfrutar del juego minuto a minuto junto a los comensales. Esta alternativa marina se consagra como el menú mundialista definitivo para acompañar el vibrante pitazo inicial sin descuidar el paladar.
Origen e historia del plato nórdico
El tradicional intercambio cultural europeo que arrancó a mediados del siglo XVII con la exportación del clásico pez salado dejó una huella en la gastronomía. Aquellos mercaderes intercambiaban su preciado producto por diversas especias, dando origen a preparaciones culinarias increíbles.
La gran versatilidad que ofrece este pescado permite experimentar diversas técnicas en la cocina, aunque las variantes que incluyen salsas rojas lideran la lista de preferencias populares. Animarse a elaborar este menú que posee un nivel de dificultad medio, requiere un tiempo de preparación estimado de una hora y de cocción de otra hora, rindiendo 6 porciones abundantes.
Ingredientes clave para el plato nórdico
Para realizar de forma correcta este bacalao noruego, vas a necesitar reunir los siguientes elementos en la cocina de tu hogar antes del arranque del partido:
1 kg de bacalao desalado (no curado)
1 kg de cebolla
1 kg de patatas
2 guindillas
4 dientes de ajo
3 latas de tomates troceados
4 hojas de laurel
30 aceitunas negras
300 ml de aceite de oliva
2 cucharaditas de perejil picado
Preparación del pescado paso a paso
Limpiar el pescado retirando por completo la piel y los huesos molestos. Cortar las piezas limpias en filetes que tengan aproximadamente 2 centímetros de grosor.
Cortar las patatas y las cebollas de forma prolija en trocitos pequeños. Intentar que las piezas tengan en torno a medio centímetro de grosor para la cocción.
Ubicar el pescado, las patatas y la cebolla de manera ordenada dentro de una olla grande. Colocar un ingrediente a la vez, intercalando los elementos como por capas.
Abrir las guindillas a lo largo utilizando un cuchillo afilado para quitar todas las semillas. Picar la estructura restante finamente sobre una tabla de madera limpia.
Cortar los dientes de ajo en trozos pequeños y meter en la olla grande. Sumar las hojas de laurel, las guindillas picadas, las aceitunas, los tomates troceados y el aceite de oliva.
Calentar la preparación a fuego fuerte hasta que hierva por completo. En ese momento exacto, bajar la potencia del fuego al mínimo y tapar el recipiente.
Cocinar a fuego lento durante alrededor de 1 hora reloj. Añadir sal y pimienta negra molida al gusto personal de los comensales antes de apagar la hornalla.
Decorar la superficie de la preparación con el perejil picado fresco antes de retirar de la cocina y servir caliente en la mesa.