El clásico plato de Noruega que es ideal para disfrutar este invierno

Noruega es una de las sensaciones de este Mundial 2026. Y al estar en boca de todos, se empiezan a conocer nuevas cosas de cada país. En cuanto a su propuesta gastronómica, el país nórdico presenta esta alternativa perfecta que combina sabor, potencia y tradición en un solo plato.

Preparar una comida caliente y reconfortante es la opción ideal para disfrutar del juego minuto a minuto junto a los comensales. Esta alternativa marina se consagra como el menú mundialista definitivo para acompañar el vibrante pitazo inicial sin descuidar el paladar.

Origen e historia del plato nórdico

El tradicional intercambio cultural europeo que arrancó a mediados del siglo XVII con la exportación del clásico pez salado dejó una huella en la gastronomía. Aquellos mercaderes intercambiaban su preciado producto por diversas especias, dando origen a preparaciones culinarias increíbles.

La gran versatilidad que ofrece este pescado permite experimentar diversas técnicas en la cocina, aunque las variantes que incluyen salsas rojas lideran la lista de preferencias populares. Animarse a elaborar este menú que posee un nivel de dificultad medio, requiere un tiempo de preparación estimado de una hora y de cocción de otra hora, rindiendo 6 porciones abundantes.

El uso de ingredientes frescos y tradicionales garantiza una cazuela con el sello histórico de la costa de nórdica.

Ingredientes clave para el plato nórdico

Para realizar de forma correcta este bacalao noruego, vas a necesitar reunir los siguientes elementos en la cocina de tu hogar antes del arranque del partido:

1 kg de bacalao desalado (no curado)

1 kg de cebolla

1 kg de patatas

2 guindillas

4 dientes de ajo

3 latas de tomates troceados

4 hojas de laurel

30 aceitunas negras

300 ml de aceite de oliva

2 cucharaditas de perejil picado

Preparación del pescado paso a paso