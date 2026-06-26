Ideales para darse un gustito: receta de coquitos, crujientes por fuera y suaves por dentro

Los clásicos coquitos son de esas recetas simples y deliciosas que siempre sacan de apuro cuando hay ganas de comer algo dulce, pero sin complicarse demasiado en la cocina.

Estos bocaditos son perfectos para resolver cualquier merienda o antojo dulce porque tienen la ventaja de prepararse en poco tiempo y con ingredientes básicos que suelen estar en casa.

Uno de los secretos de esta preparación está en su base: una crema pastelera que aporta suavidad y humedad al interior. Este detalle marca la diferencia con otras versiones más secas, logrando un contraste ideal con la capa externa, que queda levemente crocante tras el horneado.

Paso a paso para hacer coquitos caseros





Para la crema pastelera:

350 centímetros cúbicos de leche.

1 huevo.

1 yema.

100 gramos de azúcar.

2 cucharadas de almidón de maíz sin TACC.

1 cucharada de esencia de vainilla.





Para la masa:

Toda la crema pastelera preparada.

300 gramos de coco rallado.

1 huevo.





Para el almíbar:

100 gramos de azúcar.

100 mililitros de agua.





Con estas cantidades salen varias unidades, ideales para compartir en una merienda o para servir como postre con café.

Para comenzar, se debe preparar la crema pastelera: calentar la leche hasta que rompa el hervor. En paralelo, mezclar en un bol el azúcar, el almidón de maíz, el huevo y la yema hasta integrar.

Luego, incorporar la leche caliente de a poco, sin dejar de revolver, para evitar que se formen grumos. Una vez integrada la mezcla, volver a llevarla a la olla y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que espese.

Retirar del fuego y sumar la esencia de vainilla. Se recomienda dejarla apenas tibia antes de continuar.

Para la masa, agregar el coco rallado a la crema pastelera y mezclar bien para que absorba parte de la humedad. Incorporar el huevo restante y unir hasta obtener una preparación homogénea.

Luego, formar pequeños conos con las manos o utilizando una manga pastelera. Colocarlos en una placa para horno previamente preparada y cocinar en horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos, o hasta que estén ligeramente dorados por fuera.

Por último, preparar un almíbar simple llevando a hervor el agua con el azúcar hasta que se disuelva por completo. Apenas salgan los coquitos del horno, sumergirlos rápidamente en el almíbar para darles brillo y un toque extra de humedad. Dejar enfriar antes de servir.