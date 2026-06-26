Ideales para darse un gustito: receta de coquitos, crujientes por fuera y suaves por dentro
Estos coquitos caseros son ideales para la merienda o para disfrutar como postre con un café. Llevan pocos ingredientes y quedan con una textura única.
Los clásicos coquitos son de esas recetas simples y deliciosas que siempre sacan de apuro cuando hay ganas de comer algo dulce, pero sin complicarse demasiado en la cocina.
Estos bocaditos son perfectos para resolver cualquier merienda o antojo dulce porque tienen la ventaja de prepararse en poco tiempo y con ingredientes básicos que suelen estar en casa.
Uno de los secretos de esta preparación está en su base: una crema pastelera que aporta suavidad y humedad al interior. Este detalle marca la diferencia con otras versiones más secas, logrando un contraste ideal con la capa externa, que queda levemente crocante tras el horneado.
Paso a paso para hacer coquitos caseros
Para la crema pastelera:
- 350 centímetros cúbicos de leche.
- 1 huevo.
- 1 yema.
- 100 gramos de azúcar.
- 2 cucharadas de almidón de maíz sin TACC.
- 1 cucharada de esencia de vainilla.
Para la masa:
- Toda la crema pastelera preparada.
- 300 gramos de coco rallado.
- 1 huevo.
Para el almíbar:
- 100 gramos de azúcar.
- 100 mililitros de agua.
Para comenzar, se debe preparar la crema pastelera: calentar la leche hasta que rompa el hervor. En paralelo, mezclar en un bol el azúcar, el almidón de maíz, el huevo y la yema hasta integrar.
Luego, incorporar la leche caliente de a poco, sin dejar de revolver, para evitar que se formen grumos. Una vez integrada la mezcla, volver a llevarla a la olla y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que espese.
Retirar del fuego y sumar la esencia de vainilla. Se recomienda dejarla apenas tibia antes de continuar.
Para la masa, agregar el coco rallado a la crema pastelera y mezclar bien para que absorba parte de la humedad. Incorporar el huevo restante y unir hasta obtener una preparación homogénea.
Luego, formar pequeños conos con las manos o utilizando una manga pastelera. Colocarlos en una placa para horno previamente preparada y cocinar en horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos, o hasta que estén ligeramente dorados por fuera.
Por último, preparar un almíbar simple llevando a hervor el agua con el azúcar hasta que se disuelva por completo. Apenas salgan los coquitos del horno, sumergirlos rápidamente en el almíbar para darles brillo y un toque extra de humedad. Dejar enfriar antes de servir.