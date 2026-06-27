La pasta proteica que se hace en 15 minutos y sorprende desde el primer bocado

Mantener una alimentación equilibrada no significa pasar horas cocinando ni gastar de más, ya que existen preparaciones simples que reúnen proteínas de calidad, hidratos de carbono y otros nutrientes esenciales para resolver un almuerzo o una cena de forma rápida.

Dentro de las opciones más accesibles, la pasta con atún se destaca por su facilidad de elaboración, excelente aporte de proteínas y la gran versatilidad de los ingredientes que la componen.

Pequeños detalles durante la cocción permiten potenciar la textura, el sabor y el valor nutricional de la receta.

Ingredientes

250 g de pasta seca (preferentemente integral o de sémola)

2 latas de atún al natural escurridas

1 cebolla mediana picada

2 dientes de ajo picados

1 tomate grande en cubos o 200 g de tomate triturado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Orégano

Perejil fresco picado

Queso rallado (opcional)

Jugo y ralladura de medio limón (opcional)

Con productos simples y fáciles de conseguir, esta preparación ofrece una comida completa y rica en proteínas.



Paso a paso para una buena pasta proteica

1. Cocinar la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente. Reservar una taza del agua de cocción antes de escurrir.

2. Mientras tanto, calentar el aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla durante unos minutos. Agregar el ajo y cocinar hasta que desprenda su aroma.

3. Incorporar el tomate y condimentar con sal, pimienta y orégano. Cocinar entre 8 y 10 minutos hasta formar una salsa.

4. Añadir el atún previamente escurrido y mezclar suavemente para que no se desarme por completo.

5. Incorporar la pasta cocida junto con un poco del agua de cocción reservada para lograr una salsa más cremosa.

6. Finalizar con perejil fresco, ralladura de limón y queso rallado si se desea. Servir inmediatamente.

En menos de 15 minutos es posible preparar un plato casero, nutritivo y con mucho sabor.

Consejos de los cocineros

Cocinar la pasta un minuto menos de lo indicado y terminarla en la sartén mejora notablemente la textura.

Reservar agua de cocción ayuda a integrar mejor todos los ingredientes sin necesidad de agregar crema.

Elegir atún al natural permite obtener una receta más liviana y con un excelente aporte de proteínas.

Para sumar fibra y vitaminas se pueden incorporar espinaca fresca, brócoli, arvejas o zucchini.

Unas gotas de limón al final realzan el sabor del pescado y aportan un toque de frescura.

Si buscás una versión aún más proteica, podés agregar queso cottage, ricota magra o un huevo duro picado antes de servir.



