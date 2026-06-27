El corte de carne que se consigue por $7.000 y no puede faltar en la parrilla para la previa de la Selección Argentina

Cuando juega la Selección Argentina muchos hinchas aprovechan la ocasión para reunirse con familiares o amigos alrededor de la parrilla. Para no gastar de más, existe un corte de carne ideal que se consigue por menos de $7.000 y ofrece mucho sabor.

Tras el triunfo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J, la Albiceleste volverá a salir a la cancha el sábado 27 de junio, cuando enfrente a Jordania en el Dallas Stadium. El encuentro empieza a las 23, un horario que invita a las juntadas para seguir de cerca al equipo que capitanea Lionel Messi.

Para quienes planean acompañar el partido con una parrillada sin gastar una fortuna, una de las opciones más elegidas es la falda parrillera.

Esta pieza se destaca por su sabor y, según el comercio, puede encontrarse por alrededor de $7.699 el kilo, una alternativa accesible para alimentar a varios comensales.

Falda parrillera: el corte económico que gana lugar en los asados

La falda parrillera es una de las alternativas más rendidoras para quienes buscan disfrutar de un asado con hueso sin tener que gastar una fortuna. Aunque suele quedar opacada por cortes más populares, ofrece un gran sabor y, con una buena cocción, puede competir tranquilamente con opciones mucho más caras.

Se trata de un corte que se encuentra en la parte delantera de la vaca, a la altura del pecho. Es la continuación natural de las costillas hacia la zona de la panza y se caracteriza por combinar carne, grasa y pequeños huesos cartilaginosos. Esa mezcla le aporta una jugosidad especial y un sabor intenso que muchos amantes de la parrilla valoran.

La falda parrillera, el corte de carne ideal para tirar a la parrilla y alentar a la Selección.

Ventajas y puntos a tener en cuenta

Uno de los principales atractivos de la falda parrillera es su precio, ya que suele costar bastante menos que otros cortes tradicionales. Además, la grasa infiltrada entre las fibras ayuda a mantener la carne tierna y sabrosa durante la cocción.

También requiere cierta atención. Al provenir de una zona que trabaja mucho en el animal, puede endurecerse si recibe demasiado calor o si permanece más tiempo del necesario sobre la parrilla. La clave está en controlar el fuego y respetar los tiempos.

Cómo cocinar la falda para que quede tierna y sabrosa





1. Preparar la carne y las brasas

Al momento de comprarla, conviene pedirla cortada en tiras medianas y con hueso. Mientras tanto, la parrilla debe alcanzar una temperatura media a fuerte, con brasas parejas y sin llamas excesivas.

2. Comenzar por el lado del hueso

Antes de llevarla al fuego, se puede salar de ambos lados. Algunos también agregan unas gotas de limón para realzar el sabor. La cocción debe comenzar siempre con el hueso hacia abajo, ya que esto permite que el calor ingrese lentamente y que la grasa se derrita de manera gradual.

3. Cocinar sin apurarse

Una vez sobre la parrilla, lo mejor es dejarla quieta durante unos 25 a 30 minutos. Con el paso del tiempo, la superficie comenzará a cambiar de color y aparecerán los primeros jugos. El objetivo es lograr una base bien dorada y crocante.

4. Dar vuelta y terminar la cocción

Cuando el lado del hueso ya esté listo, alcanza con girarla y cocinarla entre 10 y 15 minutos más. De esta forma, la carne termina de sellarse sin perder jugosidad.

Tras retirarla del fuego, conviene esperar un minuto antes de servir. Después, queda lista para compartir sola, acompañada con ensalada o dentro de un clásico sándwich de falda.