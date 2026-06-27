Ideal para el puchero: el corte barato y sabroso que aporta proteínas de alta calidad

Cuando bajan las temperaturas, pocas recetas resultan tan reconfortantes como un buen puchero que permite aprovechar diferentes ingredientes de estación.

Entre las opciones más elegidas por quienes buscan calidad sin gastar de más aparece un corte muchas veces subestimado, que se destaca por su textura, intenso gusto e importante aporte nutricional.

Ni osobuco ni falda: el corte rendidor que realza cualquier puchero y suma nutrientes

¿Cuál es el corte perfecto para el puchero?

El rabo vacuno es un corte que proviene de la cola del animal y se caracteriza por combinar carne, hueso, cartílagos y tejido conectivo. Gracias a esa composición, resulta ideal para preparaciones de larga cocción, donde todos sus componentes liberan sabor.

Una de sus principales virtudes es su elevado contenido de colágeno, una proteína que, durante la cocción, se transforma en gelatina natural. Esto aporta una textura ideal para caldo y ayuda a obtener una carne extremadamente tierna que prácticamente se desprende del hueso.

Además, el rabo aporta proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc, fósforo y vitaminas del complejo B, nutrientes importantes para el mantenimiento de la masa muscular, la formación de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del organismo. Por eso, además de ser económico, representa una opción muy completa desde el punto de vista nutricional.

Gracias a su abundante tejido conectivo, este corte libera gelatina natural durante la cocción y aporta una textura única al caldo.

Un corte barato y rendidor para comer en familia

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece descuentos y beneficios exclusivos en distintos comercios adheridos. Entre las promociones vigentes se encuentra un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, una oportunidad ideal para comprar este tipo de cortes a un precio más conveniente.

Si el kilo del rabo tiene un valor de $5.000, con el beneficio vigente en la aplicación, el ahorro será de $1.000, por lo que el precio final quedará en $4.000.

Cabe destacar que para acceder a la promoción es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando código QR o Clave DNI, respetando las condiciones y topes establecidos por Banco Provincia para la promoción vigente que es de $6.000 por persona.

Con el descuento de Cuenta DNI en carnicerías, este corte puede conseguirse a un precio aún más conveniente.





Tips para cocinar el rabo y lograr un resultado perfecto