Ideal para el puchero: el corte barato y sabroso que aporta proteínas de alta calidad
Con una cocción lenta, este clásico de la cocina tradicional se transforma en una preparación tierna, intensa y muy nutritiva, ideal para afrontar los días más fríos del año.
Cuando bajan las temperaturas, pocas recetas resultan tan reconfortantes como un buen puchero que permite aprovechar diferentes ingredientes de estación.
Entre las opciones más elegidas por quienes buscan calidad sin gastar de más aparece un corte muchas veces subestimado, que se destaca por su textura, intenso gusto e importante aporte nutricional.
¿Cuál es el corte perfecto para el puchero?
El rabo vacuno es un corte que proviene de la cola del animal y se caracteriza por combinar carne, hueso, cartílagos y tejido conectivo. Gracias a esa composición, resulta ideal para preparaciones de larga cocción, donde todos sus componentes liberan sabor.
Una de sus principales virtudes es su elevado contenido de colágeno, una proteína que, durante la cocción, se transforma en gelatina natural. Esto aporta una textura ideal para caldo y ayuda a obtener una carne extremadamente tierna que prácticamente se desprende del hueso.
Además, el rabo aporta proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc, fósforo y vitaminas del complejo B, nutrientes importantes para el mantenimiento de la masa muscular, la formación de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del organismo. Por eso, además de ser económico, representa una opción muy completa desde el punto de vista nutricional.
Un corte barato y rendidor para comer en familia
Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece descuentos y beneficios exclusivos en distintos comercios adheridos. Entre las promociones vigentes se encuentra un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, una oportunidad ideal para comprar este tipo de cortes a un precio más conveniente.
Si el kilo del rabo tiene un valor de $5.000, con el beneficio vigente en la aplicación, el ahorro será de $1.000, por lo que el precio final quedará en $4.000.
Cabe destacar que para acceder a la promoción es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando código QR o Clave DNI, respetando las condiciones y topes establecidos por Banco Provincia para la promoción vigente que es de $6.000 por persona.
Tips para cocinar el rabo y lograr un resultado perfecto
Sellá las piezas antes de incorporarlas a la olla para potenciar el sabor.
Cociná a fuego muy bajo entre 3 y 4 horas para que el colágeno se funda lentamente.
Agregá verduras como zanahoria, cebolla, puerro, apio y papa para enriquecer el caldo.
Espumá la superficie durante los primeros minutos para obtener un caldo más limpio.
Incorporá sal hacia el final de la cocción para evitar que la carne se endurezca.
Si preparás el puchero de un día para el otro, los sabores se intensificarán y el resultado será todavía mejor.