Racing va con todo por Matías Kranevitter

Racing Club de Avellaneda se sigue armando post Gustavo Costas y tras la incorporación de Ulises Ortegoza, ahora va con todo por el uruguayo Alfonso Espino, con quien tiene todo definido y en especial con Matías Kranevitter, ex River Plate.



Juan Pablo Vojvoda pidió un volante de marca y el apuntado es Kranevitter, , que se encuentra con el pase en su poder luego de un paso poco fructífero por Fatih Karagümrük SK de Turquía, equipo que se fue al descenso. En total disputó 26 partidos, en los cuales se despachó con un gol, siendo el segundo de toda su carrera, cinco amonestaciones y una tarjeta roja.

Kranevitter, quien llegaría para suplantar al lesionado Alan Foneris, comenzó su carrera en River, luego vistió las camisetas de Atlético de Madrid, Sevilla, Zenit de Rusia, Monterrey y finalmente el club turco, con el que no extendió su vínculo.