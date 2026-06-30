Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MERCADO DE PASES

Racing va con todo por Matías Kranevitter

Racing Club de Avellaneda busca sumar futbolistas en el mediocampo y el apuntado es Matías Kranevitter, quien no renovó con el Fatih Karagümrük SK .

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Racing Club de Avellaneda se sigue armando post Gustavo Costas y tras la incorporación de Ulises Ortegoza, ahora va con todo por el uruguayo Alfonso Espino, con quien tiene todo definido y en especial con Matías Kranevitter, ex River Plate.

Juan Pablo Vojvoda pidió un volante de marca y el apuntado es Kranevitter, , que se encuentra con el pase en su poder luego de un paso poco fructífero por Fatih Karagümrük SK de Turquía, equipo que se fue al descenso. En total disputó 26 partidos, en los cuales se despachó con un gol, siendo el segundo de toda su carrera, cinco amonestaciones y una tarjeta roja.

Kranevitter, quien llegaría para suplantar al lesionado Alan Foneris, comenzó su carrera en River, luego vistió las camisetas de Atlético de Madrid, Sevilla, Zenit de Rusia, Monterrey y finalmente el club turco, con el que no extendió su vínculo.

Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

4
Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."
FARÁNDULA

Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."

5
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

Últimas noticias de Racing