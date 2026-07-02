Se aleja de Boca: Jhohan Romaña está a un paso de ser refuerzo de León de México

Boca sigue trabajando en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos para encarar la segunda parte de la temporada.

En este sentido, uno de los principales apuntados era Jhohan Romaña, el defensor de San Lorenzo, pero su llegada está a punto de caerse debido a que está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de León de México.

El colombiano y el conjunto mexicano ya tienen un acuerdo desde lo contractual. Además de esto, ahora están cerca de cerrar los números con el Ciclón para comprarle su porcentaje del pase en 1,6 millones de dólares más un 10% de una futura venta.

La intención de San Lorenzo era la de transferir a Romaña al fútbol del exterior, por lo que si los números lo convencen se desprenderá del futbolista sin poner piedras en el camino.

De esta manera se cae una nueva posibilidad de que Boca incorpore a un zaguero central.