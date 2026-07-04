Por las tormentas en Miami, la Selección Argentina suspendió el entrenamiento del sábado

Después de la sufrida victoria ante Cabo Verde , que la depositó en los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina tenía previsto entrenar este sábado, aunque no pudo cumplir con sus planes.

La idea del cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, era que todos aquellos que jugaron más de media hora hicieran tareas regenerativas, mientras que los otros futbolistas iban a trabajar en el campo de juego con mayor intensidad.

Sin embargo, debido a las fuertes tormentas que azotaron a Miami en las últimas horas, sumado al cumplimiento del protocolo por actividad eléctrica, el combinado nacional se vio obligado a quedarse en el gimnasio.

#SeleccionMayor Debido a las tormentas eléctricas %u26C8%uFE0F el plantel albiceleste se vio obligado a trabajar en el gimnasio del Complejo Deportivo de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/bPks2xXvEL July 4, 2026

A raíz de ello, el DT de la Albiceleste decidió darle el día libre al plantel que se reencontrará por la noche para cenar y descansar.

De no mediar inconvenientes, Argentina empezará mañana por la mañana a preparar el duelo del próximo martes frente a Egipto, en tanto que por la tarde, la delegación iniciará el viaje hacia Atlanta.