Brasil defendió la pausa de hidratación del Mundial 2026 y estalló la polémica

Mientras Brasil ultima detalles para enfrentar a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA, Matheus Cunha salió en defensa de las pausas de hidratación, una de las medidas más debatidas durante el torneo disputado en Estados Unidos debido a las altas temperaturas.

El delantero del Manchester United, que ya suma tres goles en la Copa del Mundo, aseguró este viernes en conferencia de prensa que estas interrupciones representan una ventaja tanto en el aspecto físico como en el táctico. "Acabamos teniendo más información y hay ajustes más claros. Yo lo veo positivo", afirmó.





Matheus Cunha explicó por qué apoya las pausas de hidratación

Para Cunha, las pausas no solo permiten que los futbolistas se recuperen del desgaste provocado por el calor, sino que también ofrecen una oportunidad para recibir indicaciones del cuerpo técnico sin tener que esperar al entretiempo. "Es un momento más de diálogo con el entrenador para ajustes técnicos y tácticos. Cuanta más información tengamos, mejor estaremos", explicó.

El atacante sostuvo además que la selección brasileña se adaptó rápidamente al nuevo ritmo de juego que generan estas interrupciones y consideró que resultan fundamentales en las condiciones climáticas que presenta el certamen.

El calor extremo, un factor clave en el Mundial

Cunha puso como ejemplo una de las últimas prácticas de Brasil para graficar las dificultades que genera el calor. "Hoy en el entrenamiento estábamos desesperados. Estamos acostumbrados a ir al sauna, pero hoy se canceló porque nadie aguantaba más", comentó.

Sus declaraciones se suman al debate sobre las condiciones climáticas que enfrentan los futbolistas durante el Mundial y la necesidad de implementar medidas para preservar su rendimiento y su salud.

Brasil vs. Noruega: la preocupación por el poder ofensivo de Haaland

Además de referirse a las pausas de hidratación, Cunha analizó el cruce frente a Noruega, que se disputará el domingo 5 de julio desde las 17. El delantero remarcó que el equipo trabajó especialmente en la organización defensiva para contener a un rival con múltiples variantes en ataque. "Venimos dedicando buena parte del entrenamiento a organizar la defensa. Tienen un ataque y armas muy fuertes. Conocemos a muchos de sus jugadores. Tenemos que estar concentrados no solo con él (Erling Haaland, quien cuenta con cinco goles), sino también con otros jugadores", señaló.

Brasil buscará un lugar en los cuartos de final con la intención de confirmar su candidatura al título, mientras que Noruega intentará dar uno de los grandes golpes del Mundial apoyada en el gran momento goleador de Haaland.