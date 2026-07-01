Otra vez en Brasil: se subió a una roca a 150 metros de altura para sacarse una foto y murió al caer al vacío

Una jornada de excursión y esparcimiento terminó en una fatalidad en el estado brasileño de Río de Janeiro, luego de que un hombre de 44 años perdiera la vida tras caer al vacío desde una altura aproximada de 150 metros.

Fuentes policiales locales informaron el trágico episodio ocurrió el pasado domingo en el reconocido sendero de la Pedra do Macaco, un punto turístico de la región metropolitana que suele convocar a numerosos visitantes debido a su imponente vista panorámica.

La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, quien se desempeñaba como parte del equipo de coordinación que guiaba a un contingente de personas oriundas de la localidad de Araruama.

De acuerdo con los reportes de los medios locales, era la primera ocasión en que el hombre realizaba dicho trayecto y su intención al trepar a una roca en la cumbre era tomarse una fotografía para registrar el momento.

Conmoción en las redes sociales





El accidente quedó registrado en un video filmado por una de las integrantes de la comitiva, donde se observa el instante en que el sujeto intentó girar el cuerpo para descender de frente, momento en el que perdió la estabilidad y se precipitó por el barranco.

Según consignaron fuentes periodísticas, el fallecido aún no contaba con la habilitación formal ni la credencial correspondiente para ejercer la actividad de guía turístico de manera oficial. Su presencia en la excursión de ese domingo respondía a una instancia de entrenamiento y reconocimiento del terreno para familiarizarse con las complejidades de la ruta.

Caio Rocha Aguiar Arrabal tenía 44 años y era guía turístico (Redes).

El siniestro desencadenó una respuesta inmediata por parte de las autoridades de emergencia, articulando un operativo conjunto entre los efectivos del Cuerpo de Bomberos y el personal técnico de la Defensa Civil de la municipalidad de Maricá.

Las maniobras de asistencia comenzaron cerca de las 11.40 y se prolongaron por un lapso de cuatro horas a raíz de los serios obstáculos geográficos de la zona.

Finalmente, la Policía Civil de Río de Janeiro quedó a cargo de investigar las circunstancias de la caída a través de la 82ª comisaría de Maricá y las diligencias continúan para esclarecer cómo ocurrió el accidente y reunir los testimonios de las personas que estaban en la excursión.