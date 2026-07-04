Colombia venció a Ghana y sacó el último boleto a los octavos de final del Mundial 2026

Colombia se impuso a Ghana por 1 a 0, y más allá de que fue superior en el trámite de juego y situaciones frente al arco, sufrió más de lo esperado para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026 Canadá, Estados Unidos y México.

El único gol de un partido disputado en el Arrowhead Stadium (Kansas City) fue convertido por el mediocampista Jhon Arias, con un remate de primera a los 14 minutos de la primera etapa.

La selección "cafetera" se enfrentará por los octavos de final a Suiza el próximo martes a las 17 en el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá).

El conjunto africano tuvo su primer acercamiento en el primer minuto del partido, con un remate lejano del volante Thomas Partey que salió bajo y cruzado, apenas ancho por el segundo palo.

Apertura del marcador

El equipo de Néstor Lorenzo abrió el marcador en su primera llegada de riesgo, a los 14 minutos, con un centro desde la derecha al segundo palo del delantero Luis Suárez que habilitó a Arias, que entró libre al área rival y definió de primera al gol.

A los 38 minutos volvió a llegar el elenco colombiano, con una pelota que el volante Gustavo Puerta levantó desde la frontal del área para el extremo Díaz, que sacó una volea potente pero imprecisa, la cual se fue desviada por el primer palo.

En tiempo cumplido de la primera mitad, un centro del lateral derecho Daniel Muñoz llegó al segundo palo para el remate del otro carrilero, Johan Mojica, cuyo remate generó un buen manotazo del arquero Lawrence Ati-Zigi, sobre su poste derecho.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

El primer acercamiento del complemento fue del equipo africano, cuando el extremo Antoine Semenyo pudo desbordar por izquierda y tirar un potente centro atrás, que ningún compañero apareció para empujar al gol por el segundo palo.

Puerta generó peligro para el elenco sudamericano cuando iban nueve minutos de la segunda etapa, al recibir un córner sacado en corto y buscar un disparo al segundo palo, que Ati-Zigi pudo despejar con una gran estirada.

El mismo Puerta volvió a habilitar a "Lucho" Díaz a los 12 minutos del segundo tiempo, al abrir una pelota hacia el costado izquierdo del área para dejarlo mano a mano, aunque el disparo del extremo del Bayern Múnich fue contenido con el pecho por el arquero Ati-Zigi, de buen achique.

Jhon Arias convirtió el único gol del cotejo (X).

En 35 minutos de la segunda mitad, un córner al segundo palo del mediocampista Juan Fernando Quintero fue cabeceado en el área chica por el defensor Davinson Sánchez, pero su remate fue despejado por Ati-Zigi, sobre la línea.

El propio "Juanfer" pudo cerrarse desde la derecha hasta el medio tres minutos más tarde y sacar un potente remate con el empeine del pie izquierdo, que se fue cerca del primer palo.

Un nuevo centro de Quintero, en el primer minuto de descuento, permitió la aparición y el cabezazo del volante Richard Ríos por el segundo palo, aunque el mediocampista no pudo ajustar bien su remate y vio como el mismo se iba ancho.

Síntesis del partido:

Colombia 1 - 0 Ghana.

Estadio: Arrowhead Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

VAR: Jerome Brisard (Francia).

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Gol en el primer tiempo: 14' Jhon Arias (C).