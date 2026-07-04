AFA implementa cuatro reglas del Mundial 2026 que van a revolucionar el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la implementación de las nuevas Reglas de Juego 2026/27 aprobadas por la International Football Association Board (IFAB). Las modificaciones comenzarán a aplicarse en la Liga Profesional desde la primera fecha del torneo, prevista para la semana del 23 de julio, y una semana más tarde se extenderán al ascenso, el fútbol femenino y las divisiones formativas.

La decisión fue oficializada este viernes mediante el boletín N° 6914 y establece una aplicación progresiva de las reformas reglamentarias que debutaron durante el Mundial 2026.

Cuándo entran en vigencia las nuevas reglas del fútbol argentino

La Liga Profesional será la primera competencia en implementar las modificaciones, desde la jornada inaugural prevista para la semana del 23 de julio.

En tanto, desde el 30 de julio, las nuevas disposiciones alcanzarán al ascenso, las categorías juveniles, el fútbol femenino y los encuentros postergados que se disputen después de esa fecha.

Los principales cambios que aplicará la AFA

Las nuevas reglas buscan agilizar el juego, reducir las pérdidas de tiempo y sancionar con mayor firmeza las conductas antideportivas.

Saques laterales y saques de arco con límite de tiempo

Uno de los cambios más relevantes establece que los saques laterales y los saques de arco deberán ejecutarse dentro de los cinco segundos desde que el árbitro inicie la cuenta regresiva.

Si un jugador demora un saque lateral, la posesión será para el equipo rival.

Si la demora ocurre en un saque de arco, el adversario será beneficiado con un tiro de esquina.

Cambios de jugadores: nuevo límite para salir del campo

También se modifica el procedimiento de las sustituciones.

Una vez autorizado el cambio por el árbitro, el futbolista reemplazado tendrá 10 segundos para abandonar el terreno de juego.

Si supera ese plazo, el jugador que debe ingresar no podrá hacerlo de inmediato y deberá esperar un minuto de juego hasta la siguiente interrupción del partido.

Simulaciones y atención médica

Con el objetivo de desalentar las simulaciones y las interrupciones deliberadas, cualquier futbolista que reciba asistencia médica dentro del campo deberá permanecer un minuto fuera del terreno antes de volver a ingresar.

La medida no se aplicará en situaciones de extrema gravedad o cuando existan traumatismos craneales evidentes.

Sanciones más duras para protestas y conductas antideportivas

El nuevo reglamento también endurece las sanciones disciplinarias.

Entre las conductas que podrán ser castigadas figura el hecho de taparse la boca al discutir con un rival o con el árbitro, una disposición que comenzó a popularizarse durante el Mundial 2026 bajo el nombre de "ley Prestianni".

Además, los árbitros tendrán mayores facultades para sancionar a los futbolistas que abandonen el campo de juego mientras protestan de manera excesiva.

Capacitación obligatoria antes del inicio del torneo

Antes de la entrada en vigencia de las nuevas reglas, la Dirección Nacional de Arbitraje realizará una capacitación obligatoria para capitanes y directores técnicos de todas las categorías.

Las jornadas de formación se llevarán a cabo los 13 y 14 de julio, con el objetivo de que todos los protagonistas conozcan el alcance de las modificaciones antes del comienzo de las competencias.