El juez que procesó a Tapia y Toviggino por evasión pidió la causa por la mansión de Pilar

El juez federal en lo penal y económico Diego Amarante, que ya procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes previsionales, ahora solicitó quedarse también con la causa donde se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una mansión en Pilar.

El magistrado desestimó un pedido del fiscal Pablo Turano y le mandó un oficio a su colega Verónica Straccia para quedarse con el expediente de la quinta en la zona norte del Gran Buenos Aires, valuada en 25 millones de dólares, que supuestamente figura a nombre de testaferros de Toviggino.

Los fundamentos del pedido

Al fundamentar su pedido, Amarante recalcó que los delitos tributarios que investiga son "más graves" que el lavado de activos y que su causa está mucho más avanzada. Pablo Turano, de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 1, había pedido lo contrario y que enviara su expediente al juzgado 10 para acumularlo.

Amarante coincidió en que hay conexión entre los casos pero insistió en que su expediente es el más avanzado. El 30 de marzo de 2026 Amarante procesó a Tapia y Toviggino, una medida que fue ratificada por la Cámara en lo Penal Económico.

Esa decisión se dio el 26 de junio, el mismo día en que la causa de la quinta llegaba de Campana al Juzgado N° 10, de Straccia.

La Justicia busca determinar quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar.

La mansión ubicada en el norte del conurbano, que cuenta con helipuerto y medio centenar de vehículos de colección, pertenece en los papeles a una sociedad de Luciano Pantano y Ana Conte, pero la Justicia investiga si actúan como testaferros de autoridades de la AFA.

La jueza Straccia puede aceptar la inhibitoria y ceder el expediente o rechazarla. En este último caso, la competencia la deberá dirimir la Cámara en lo Penal Económico.