Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 EN VIVO: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

Franco Colapinto buscará hoy sábado, a partir de las 12 de Argentina, sacarle el mayor provecho posible a su Alpine en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone. La carrera comenzará mañana a las 11 horas.

El piloto argentino terminó 12° de la Sprint Race, que ganó Kimi Antonelli con Mercedes, seguido de Lewis Hamilton con Ferrari y Lando Norris se ubicó en el tercer lugar del podio. George Russell fue cuarto, Charles Leclerc fue quinto, Max Verstappen fue sexto, Oscar Piastri fue séptimo y Liam Lawson fue octavo y el último en sumar puntos.

Cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en vivo

Las acciones de la qualy del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 pueden seguirse en vivo solamente por Disney + Premium y F1TV.









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