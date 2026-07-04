Franco Colapinto analizó la sprint race de la Fórmula 1 en Silvestone y reveló el principal problema del auto

Franco Colapinto hizo un balance de su actuación en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y reconoció que el mayor desafío continúa siendo el comportamiento del auto, especialmente en las vueltas de clasificación. Sin embargo, el piloto argentino destacó que el ritmo fue mejor durante la competencia y señaló que el equipo ya trabaja para llegar en mejores condiciones a la qualy.

Franco Colapinto explicó por qué el auto pierde rendimiento en clasificación

Tras|, Colapinto describió las dificultades que experimenta al llevar el monoplaza al límite y aseguró que esa falta de estabilidad afecta su confianza al momento de buscar una vuelta rápida. "El auto yendo a fondo en qualy se sentía muy sensible, que no tenía estabilidad y no te daba confianza. En carrera eso mejora porque vas más lento, pero estuvimos más firmes", afirmó.

El argentino comparó el comportamiento del auto con el de un dispositivo de precisión para explicar las sensaciones que percibe al volante. "El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse, que no te da estabilidad de entrada, que no te da confianza. En la carrera eso mejoró porque iba más lento", agregó.

Colapinto elogió a Racing Bulls y marcó la diferencia de rendimiento

Durante su análisis, el piloto también se refirió al rendimiento de Racing Bulls, una de las escuderías que mostró un ritmo superior durante la sprint. "Los Racing Bulls están en otra categoría, parecen estar con un compuesto más blando por el grip que tienen, es una locura. Trabajaremos para alcanzarlos", aseguró.

Las declaraciones reflejan la diferencia de rendimiento que observó en pista y el desafío que representa reducir esa brecha de cara a la clasificación y la carrera principal.

La largada, el punto más destacado de la sprint

A pesar de las complicaciones con el auto, Colapinto rescató un aspecto positivo de su actuación: la partida. "Buena largada, fue lo mejor de la carrera", aportó.

El argentino consideró que ese fue el momento más sólido de su participación y confía en trasladar esas buenas sensaciones a la clasificación.

El objetivo de Franco Colapinto para la clasificación del GP de Gran Bretaña

Con la mirada puesta en la qualy, Colapinto dejó en claro cuál será la prioridad del equipo para las próximas horas. "Me gustó en cuanto a ritmo la largada, creo que fue lo mejor y ahora trabajaremos para la qualy. Queremos volver a la sensación que teníamos el año pasado", señaló.

El piloto argentino buscará recuperar el rendimiento que mostró anteriormente para mejorar su posición de largada en el Gran Premio de Gran Bretaña y dar un salto de competitividad en Silverstone.