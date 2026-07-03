Ante Cabo Verde, la Selección Argentina buscará seguir en el Mundial 2026 y ratificar su solidez en los mata-mata de la era Scaloni

Esta tarde, frente a Cabo Verde, la Selección Argentina tendrá su primera gran prueba de fuego e intentará clasificar a los octavos de final del Mundial 2026.

Pero además de buscar el boleto a la siguiente instancia de la Copa del Mundo, la Albiceleste buscará ratificar el dominio en los duelos de eliminación directa que consiguió desde que Lionel Scaloni asumió la dirección técnica.

Tanto es así que, desde que el DT santafesino se hizo cargo en 2018, el combinado nacional disputó 14 partidos mata-mata y cosechó números notables: nueve victorias, cuatro empates y solamente una caída.

De hecho, en las ocasiones en que repartió puntos durante el tiempo reglamentario, luego avanzó de fase o alzó títulos tras imponerse por penales.

El decimoquinto triunfo podría llegar justo el día en el que Scaloni cumplirá 100 partidos al frente del seleccionado. ¿Se dará?

La Selección Argentina, un hueso duro de roer: todos los mata-mata en la era Scaloni