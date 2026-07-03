El presidente de Cabo Verde volvió a la carga y advirtió a la Selección Argentina antes del choque por el Mundial 2026: "Ningún miedo..."

Esta tarde, en Miami, la Selección Argentina buscará instalarse en los octavos de final del Mundial 2026, aunque para eso deberá vencer a un Cabo Verde que intentará dar uno de los mayores batacazos en la historia de la Copa del Mundo.

En ese marco, y con mucha expectativa por el encuentro, la mayoría entiende que el conjunto africano llega de punto. Sin embargo, una persona no está de acuerdo.

Se trata de José María Neves, presidente del estado insular, quien luego de dar su pronóstico para el cotejo, lanzó una suerte de arenga y advirtió que los Tiburones Azules jugarán "sin ningún miedo".

"No tenemos ningún miedo y vamos con la misma fe y esperanza, sobre todo con la misma energía, el mismo compromiso, el mismo carácter y la misma determinación con la que hemos construido Cabo Verde durante estos cincuenta años", sentenció.

Ese mensaje optimista no culminó allí y, a continuación, el mandatario indicó que, en este caso, las estadísticas quedan de lado y lo único que importa es "el sudor" vertido dentro de la cancha.

"Para nosotros las probabilidades estadísticas no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo para demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad", sostuvo en diálogo con la agencia de noticias Inforpress.

Además, Neves valoró que el seleccionado esté "entre los mejores del mundo" y confió en replicar eso en otras áreas clave del territorio.

"Hace cincuenta años, Cabo Verde era un país improbable. Hoy estamos entre los mejores del mundo. Si podemos estar entre los mejores en el fútbol, también podemos estar entre los mejores en la salud, la educación y otros ámbitos. Lo importante es perseguir la excelencia", cerró.

Cabe recordar que Cabo Verde es hasta aquí uno de los 13 equipos que todavía no perdieron en el certamen, aunque tampoco logró ganar, producto de los tres empates que cosechó en el Grupo H.