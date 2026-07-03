Islas exóticas y paisajes imponentes: cuánto cuesta viajar a Cabo Verde, el país que enfrentará a la Argentina este viernes en el Mundial 2026

Este viernes, la Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en un partido decisivo para asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El cruce no solo genera expectativa desde lo deportivo, sino que también despertó el interés por el país africano que será su rival.

En los últimos días, Cabo Verde comenzó a captar la atención de muchos argentinos, especialmente por sus paisajes paradisíacos. Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y clima cálido lo posicionan como un destino turístico cada vez más atractivo dentro del continente africano.

Con una creciente popularidad entre los viajeros internacionales, conocer cuánto cuesta organizar un viaje desde Argentina se volvió una de las principales consultas.

¿Cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires hasta Cabo Verde?





Ubicado a unos 700 kilómetros de la costa de Senegal, Cabo Verde está compuesto por diez islas, de las cuales ocho están habitadas. Con una superficie cercana a los 4.500 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 520.000 habitantes, se consolidó como uno de los destinos turísticos más llamativos de África.

Uno de los puntos clave a tener en cuenta es que no existen vuelos directos desde Argentina hacia Cabo Verde. Por este motivo, el viaje requiere al menos tres escalas y una planificación previa.

La isla de Sal es el principal punto de llegada, ya que allí se encuentra el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, el más importante del país.

Opción 1 de viaje

Entre las alternativas disponibles, una de las opciones más habituales es volar desde Buenos Aires hacia Estambul, luego continuar hacia Lisboa y finalmente llegar a Cabo Verde. Dependiendo de las conexiones y tiempos de espera, el trayecto puede durar entre 20 y 30 horas.

Para quienes planeen viajar en septiembre, un vuelo con esta ruta puede conseguirse desde aproximadamente 4.886 dólares, lo que equivale a unos 7,2 millones de pesos por persona, incluyendo escalas en San Pablo, Estambul y Lisboa.

No existen vuelos directos entre Argentina y Cabo Verde, por lo que las dos opciones de viaje más rentables son con escala en Barcelona o con escala a Estambul-Lisboa.

Opción 2 de viaje

Otra opción es volar desde Buenos Aires hacia Barcelona y, desde allí, tomar un vuelo hacia la isla de Sal. Sin embargo, esta alternativa resulta más costosa: los pasajes parten desde los 6.665 dólares, es decir, más de 9 millones de pesos, aunque el tiempo total de viaje ronda las 20 horas.

En cuanto al alojamiento, los precios también varían según el tipo de servicio. Un hotel cuatro estrellas con desayuno incluido tiene tarifas desde 1.643 dólares por persona, mientras que los paquetes all inclusive comienzan en los 1.810 dólares.

De esta manera, el costo total estimado para disfrutar de Cabo Verde durante una semana asciende a unos 8.475 dólares, lo que representa aproximadamente 11,8 millones de pesos por persona.

Cabo Verde se compone de 10 islas con playas de ensueño y un clima tropical seco.

Datos curiosos sobre Cabo Verde



