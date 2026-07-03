Urgente: ¿Se retrasa el partido de Argentina vs. Cabo Verde? Crece la preocupación por posibles tormentas eléctricas

La Selección Argentina enfrentará este viernes, desde las 19, a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, a pocas horas del partido, la noticia no tiene que ver con los equipos, sino con el clima, que encendió las alarmas en Miami.

Es que en esta ciudad, donde se disputará el cotejo, rige en el pronóstico una alerta meteorológica de tormentas para la tarde, en el horario del encuentro.

Y si bien se esperan lluvias aisladas, la mayor incertidumbre está puesta en la posibilidad de que se registren descargas eléctricas, lo que aumenta las chances de una posible modificación del horario.

El clima, un factor a seguir de cerca en el Mundial 2026

Durante la mañana de Miami, el cielo se presentó mayormente nublado, con momentos de fuerte nubosidad y otros en los que apareció el sol. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la jornada continuará con un ambiente cálido y húmedo, además de intervalos de nubosidad y tormentas pasajeras.

Sin embargo, para el encuentro, que se disputará desde las 18 (hora local) en el Hard Rock Stadium, corre una eventual actividad eléctrica en la zona, la cual podría afectar el normal desarrollo de las actividades previas al partido.

Si bien la FIFA no se expresó por el momento y no no hay modificaciones previstas en la programación, la evolución del clima será seguida de cerca, ya que una eventual actividad eléctrica en la zona podría afectar el normal desarrollo de las actividades previas al partido.

La única duda que todavía no resuelve Scaloni para los 16avos. de final

El técnico Lionel Scaloni despejó la mayoría de las dudas durante la semana, pero todavía queda una definición pendiente antes del partido ante Cabo Verde.

"Cuti" Romero, quien no jugó ante Jordania por una dolencia en la rodilla derecha, se entrenó a la par de sus compañeros desde el lunes y, de no mediar contratiempos, estará disponible para el debut en los octavos. El mediocampo, por su parte, sale de memoria: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández son fijos, al igual que Thiago Almada, claves para el cuerpo técnico.

La única duda que todavía no resuelve Scaloni pasa por el lateral izquierdo: las buenas actuaciones de Facundo Medina ante Argelia y Austria lo posicionan como candidato a quedarse con el puesto, aunque Nicolás Tagliafico, ya recuperado, también pelea por ese lugar donde jugó tantas veces.



