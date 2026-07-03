La nueva predicción para el partido de Argentina vs Cabo Verde: ¿Qué dijo el péndulo?

La incertidumbre por el resultado de la Scaloneta sumó un capítulo esotérico que mantiene en vilo a las redes sociales antes del partido de hoy. Un misterioso usuario de TikTok compartió un video donde utiliza un péndulo, la clásica herramienta de radiestesia empleada para responder preguntas y canalizar energías ocultas, con el objetivo de conocer el destino del equipo nacional.

Este tipo de contenidos místicos suele explotar en las redes durante las horas previas a los partidos más esperados. La fascinación por el universo de los pronósticos alternativos transformó a este metraje en una de las tendencias más comentadas del viernes, abriendo un intenso debate digital.

Cuál es la predicción para el partido de hoy

En la grabación se puede observar que el creador ubicó dos carteles de papel escritos a mano que representan a los contrincantes del duelo: por un lado, Cabo Verde, y por el otro, la Selección Argentina, cada uno acompañado por el dibujo de su bandera nacional.

De fondo, un duende de la fortuna y una réplica de la Copa del Mundo de la FIFA custodian la escena. La secuencia muestra al péndulo moviéndose con fuerza de lado a lado sobre los papeles expuestos. El suspenso se apodera de la pantalla a medida que el movimiento pierde velocidad y el elemento se inclina de manera definitiva hacia el cartel del equipo capitaneado por Lionel Messi.

La reacción de los hinchas

Las redes sociales estallaron tras conocerse el resultado final del mecanismo casero. Cientos de usuarios se volcaron a la sección de comentarios para dejar sus impresiones sobre el destino marcado, dividiéndose entre quienes eligen creer en estas manifestaciones de la fortuna y los que prefieren tomárselo a risa para calmar la ansiedad previa al encuentro.

Muchos fanáticos aprovecharon la publicación para enviar sus mensajes de aliento, utilizando emojis de protección. La expectativa se mantendrá en niveles máximos durante las próximas horas. El veredicto final sobre la efectividad de las fuerzas místicas quedará determinado por lo que suceda dentro del terreno de juego.