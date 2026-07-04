River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré: firmó contrato hasta 2029

River Plate oficializó este sábado el regreso del delantero colombiano Rafael Santos Borré, uno de los jugadores más recordados por los hinchas tras su participación en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018.

A través de un comunicado oficial, el club anunció la incorporación del atacante y confirmó la duración de su vínculo.

"Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029", informó la institución.

Con este acuerdo, el futbolista de 30 años iniciará su segundo ciclo en el "Millonario", donde jugó entre 2017 y 2021 y se convirtió en una pieza clave del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Los títulos que ganó Rafael Santos Borré con River

Durante su primera etapa en River, Santos Borré disputó 149 partidos, marcó 56 goles y conquistó seis títulos:

Copa Argentina 2017.

Supercopa Argentina 2017.

Copa Libertadores 2018.

Recopa Sudamericana 2019.

Copa Argentina 2019.

Supercopa Argentina 2019.



Su rendimiento lo convirtió en uno de los delanteros más importantes del ciclo de Gallardo y en un referente para los hinchas riverplatenses.

La carrera de Santos Borré tras dejar River

Luego de su salida de River en 2021, el colombiano continuó su carrera en el fútbol europeo. Primero defendió la camiseta del Eintracht Frankfurt, donde fue protagonista en la obtención de la UEFA Europa League.

Más tarde pasó por el Werder Bremen y posteriormente fichó por Internacional de Porto Alegre, equipo con el que ganó el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026 antes de concretar su regreso al fútbol argentino.

El objetivo de River en el segundo semestre de 2026

Con la incorporación de Santos Borré, River refuerza su plantel para afrontar un semestre decisivo. El principal desafío será la Copa Sudamericana, torneo en el que ya se encuentra clasificado a los octavos de final.

Además, el conjunto de Núñez buscará recuperarse en el campeonato local luego de perder el Torneo Apertura 2026 en la final ante Belgrano de Córdoba.