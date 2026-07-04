Marruecos eliminó a Canadá con goleada incluida y es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

Este sábado, Marruecos derrotó 3-0 a Canadá, se instaló en los cuartos de final y el Mundial 2026 se quedó sin uno de sus anfitriones.

En Houston, el trámite empezó favorablemente para Les Rouges, que a los 10 minutos tuvieron la primera chance clara con un remate de Tani Oluwaseyi, al que Yassine Bono respondió de manera notable.

¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE BOUNOU!



Gran respuesta del arquero de Marruecos ante este remate de Tani Oluwaseyi.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yhyecHJPNa — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Para colmo de males, Ismael Saibari, una de las figuras del elenco africano, sintió una molestia y debió pedir el cambio a los 21 minutos.

MALAS NOTICIAS PARA MARRUECOS



Saibiri se fue lesionado a los 21 minutos de juego en el partido ante Canadá, reemplazado por Rahimi.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zax846Fezl — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Sin emociones en lo que restó de la parte inicial, el equipo marroquí armó una jugada preparada de tiro libre a los 4' del complemento y se puso en ventaja con el gol de Azzedine Ounahi.

¡JUGADA PREPARADA Y GOL MARROQUÍ!



A los cinco minutos del segundo tiempo, Ounahi puso el 1 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA%u2122 pic.twitter.com/CcmYPxlJy8 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

A partir de ahí, el combinado dirigido por Mohamed Ouahbi impuso las condiciones y, con el paso de los minutos, consiguió espacios que iban a ser letales. Tanto es así que, a los 36 minutos, y tras la asistencia de Brahim Díaz, Ounahi selló su doblete.

LLEGÓ EL SEGUNDO PARA MARRUECOS



Azzedine Ounahi llegó a su doblete y selló el 2 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA%u2122 pic.twitter.com/T3WKmn15o7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Finalmente, y luego de enviar un llamado de atención con un cabezazo que pegó en el travesaño, Soufiane Rahimi configuró las cifras finales en tiempo de descuento.

¡POR NADA NO FUE EL TERCERO DE MARRUECOS!



Gran jugada del equipo africano que terminó en este cabezazo de Rahimi que se pegó en el travesaño de Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HtYD7IDgvr — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

GOLEA Y SE CLASIFICA MARRUECOS



Otra vez salió al contraataque el equipo africano y ahora, de la mano de Rahimi, puso el 3-0 ante Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MzYWgJCkqN — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Gracias a la victoria, los Leones del Atlas se convirtieron en el primer seleccionado clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo y el próximo jueves se medirán contra el ganador del duelo entre Francia y Paraguay.