Marruecos eliminó a Canadá con goleada incluida y es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026
En un partido en el que fue de menor a mayor, Marruecos derrotó a Canadá y consiguió el primer boleto para los cuartos de final del Mundial 2026.
Este sábado, Marruecos derrotó 3-0 a Canadá, se instaló en los cuartos de final y el Mundial 2026 se quedó sin uno de sus anfitriones.
En Houston, el trámite empezó favorablemente para Les Rouges, que a los 10 minutos tuvieron la primera chance clara con un remate de Tani Oluwaseyi, al que Yassine Bono respondió de manera notable.
Para colmo de males, Ismael Saibari, una de las figuras del elenco africano, sintió una molestia y debió pedir el cambio a los 21 minutos.
Sin emociones en lo que restó de la parte inicial, el equipo marroquí armó una jugada preparada de tiro libre a los 4' del complemento y se puso en ventaja con el gol de Azzedine Ounahi.
A partir de ahí, el combinado dirigido por Mohamed Ouahbi impuso las condiciones y, con el paso de los minutos, consiguió espacios que iban a ser letales. Tanto es así que, a los 36 minutos, y tras la asistencia de Brahim Díaz, Ounahi selló su doblete.
Finalmente, y luego de enviar un llamado de atención con un cabezazo que pegó en el travesaño, Soufiane Rahimi configuró las cifras finales en tiempo de descuento.
Gracias a la victoria, los Leones del Atlas se convirtieron en el primer seleccionado clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo y el próximo jueves se medirán contra el ganador del duelo entre Francia y Paraguay.