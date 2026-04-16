Alejandro Garnacho estaría en crisis con Adriana Lobaz tras una cirugía estética: "Puede terminar en separación..."

El presente de Alejandro Garnacho quedó bajo la lupa luego de que trascendieran versiones sobre una fuerte crisis con su pareja, Adriana Lobaz. La situación habría surgido tras una cirugía estética que él mismo le regaló, y que desató un conflicto inesperado.

El origen del conflicto

La información se dio a conocer en el ciclo "Mitre Live", donde el conductor Juan Etchegoyen presentó el tema como un enigmático de pareja en crisis.

En ese contexto, el periodista español Roberto Antolín explicó que "el otro día te conté la operación de aumento de pecho que le regaló Garnacho y Adriana Lobaz su novia pero ahora me he enterado que en las últimas horas se ha profundizado una crisis amorosa de ellos", dejando en claro que el conflicto se intensificó recientemente.

Una situación que podría escalar

Según el propio Antolín, el panorama no sería alentador. El comunicador advirtió que "esto va a dar la vuelta al mundo quizás porque puede terminar en separación esto que te estoy contando", encendiendo las alarmas sobre el futuro de la pareja.

El motivo detrás del enojo

De acuerdo a la información difundida, el conflicto estaría directamente vinculado a la intervención estética. Antolín detalló que "a Adriana Lobaz la ha enfadado que Garnacho no la acompañe en esta operación. La dejó sola en la cirugía y hasta el día de hoy no la ha podido ver", una situación que habría generado un fuerte malestar.

En ese sentido, también explicó el contexto del futbolista al remarcar que "ella tiene que darse cuenta que él es un deportista de élite", sugiriendo que sus compromisos profesionales podrían haber influido en su ausencia.

Un intento de acercamiento

A pesar del conflicto, Garnacho habría intentado recomponer la situación. Según el periodista, "me cuentan que él le envió un ramo de flores para pedirle perdón", un gesto que buscaría calmar las tensiones.

Sin embargo, la expectativa de Lobaz era otra. Antolín fue claro al señalar que "ella quería que en la operación esté su novio Alejandro Garnacho pero no está saliendo con un chico normal", marcando la diferencia entre una relación cotidiana y la realidad de un futbolista de alto nivel.

Diferencias que pesan en la relación

El análisis del periodista también puso el foco en las dificultades propias del vínculo. En ese sentido, sostuvo que "las cosas cotidianas que podría hacer con alguien de su edad con Garnacho no lo puede hacer", dejando en evidencia cómo la rutina del deporte profesional impacta en la vida personal.

Incertidumbre sobre el futuro

La situación entre Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz abre interrogantes sobre el futuro de la relación.

Con versiones cruzadas, gestos de acercamiento y diferencias marcadas por el estilo de vida, la historia atraviesa un momento clave donde todo podría definirse en los próximos días.