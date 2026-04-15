Alejandro Garnacho le habría pagado una costosa cirugía estética a su nueva novia: la millonaria cifra

A menos de 60 días para el Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina aprovechan para compartir tiempo con su entorno cercano antes de meterse de lleno en la exigencia del torneo. En ese contexto, mientras Julián Álvarez disfruta los primeros meses con su hijo, Alejandro Garnacho vive a pleno su noviazgo con Adriana Lobaz y hasta trascendió que le habría pagado una costosa cirugía estética.

La información se conoció en Mitre Live, el ciclo que conduce Juan Etchegoyen, donde el periodista español Roberto Antolín brindó detalles de la intervención. "Alejandro Garnacho le ha pagado unas lolas nuevas a su nueva novia y ha pagado unos 7 mil euros por la cirugía estética que le regaló. Esto que te cuento sucedió en una clínica de la ciudad de Zaragoza", comenzó explicando sobre el delantero del Chelsea y su pareja.

Luego, aportó un dato llamativo sobre el valor de la operación: "Le pagó 7 mil euros la cirugía Alejandro y es una cifra alta la que pagó porque estas operaciones cuestan unos 4 mil euros generalmente". Es decir, una suma que supera los 11 millones de pesos argentinos.

En la misma línea, sumó información sobre el contexto del viaje: "Esto fue después de un viaje que hicieron en Lanzarote y todo esto lo hacen en un avión privado que paga el Chelsea. Como tires mucho del chicle se corta como decimos en España y te cuento que ya ha sido dada de alta Adriana Lobaz después de esta intervención".

Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz.

"Alejandro Garnacho le regaló unos implantes mamarios y esto está de moda en España que cuando comienzan una relación con un futbolista les regalan esto. Ya pasó en otros casos de otros futbolistas", agregó.

Antes de concluir, el comunicador dio más precisiones sobre el vínculo y la situación actual de la pareja: "Tu piensa que no está todo el tiempo en Londres Adriana porque no puede ya que en el Reino Unido no pertenece a la Comunidad Económica Europea y se pueden ver cuando él no juega con su equipo", deslizó.

A su vez, sobre la posibilidad de convivir, concluyó: "Cada movimiento está estudiado acá pero hoy en día no pueden vivir juntos por esto que te cuento. Solo podrá hacerlo si hace una tarjeta especial o se casa con ella que no lo veo hoy".