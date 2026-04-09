Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, sufrió un fuerte robo en un shopping: "Me cortaron la..."

Luego del escándalo que atravesaron Leandro Paredes y Camila Galante por los rumores de infidelidad que circularon, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena por un hecho de inseguridad. En los últimos días, la esposa del jugador de la Selección Argentina denunció en sus redes que fue víctima de un robo en su vehículo.

El episodio ocurrió el lunes por la noche en el estacionamiento de un shopping de Canning. De acuerdo a su relato, la influencer había dejado la camioneta en el lugar y, al regresar, notó daños visibles en la parte trasera de la camioneta.

Indignada por la situación, decidió exponer lo ocurrido en sus redes sociales. "Adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio", escribió junto a una imagen que mostraba el daño.

En la fotografía se puede ver que el paragolpes presentaba un corte claro, lo que evidenciaba la maniobra utilizada para concretar el hurto.

El posteo de Camila Galante. (Foto: Instagram/ @ccamilagalantee).

Más allá del mal momento, la influencer buscó alertar a otras personas para evitar situaciones similares. "Tengan cuidado", insistió, dejando en claro su preocupación tras lo vivido.