La mamá de Alexis Mac Allister tuvo un inesperado gesto con Ailén Cova tras los rumores de pelea: "En Manchester..."

Luego del revuelo con Cami Mayan, Alexis Mac Allister volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por rumores que apuntan a supuestas tensiones entre su actual pareja Ailén Cova, y su mamá tras el nacimiento de su hija, Alaia. En medio de las versiones, la mamá del jugador de la Selección Argentina sorprendió con un gesto en redes que no pasó desapercibido.

El tema tomó fuerzas a partir de lo que contó Fernanda Iglesias, quien habló de una posible interna en la familia del campeón del mundo, quien recientemente generó un gran impacto con su cambio de look. "Me dijeron que está todo mal entre ellas", lanzó al referirse al vínculo entre la joven y su suegra.

Con ese clima, Silvina Riela eligió expresarse en redes sociales, pero sin hacer referencia directa a la polémica. Desde sus historias de Instagram, publicó una foto junto a Cova y su nieta. La imagen las mostró abrazadas y sonrientes, en un clima distendido. "Reencuentro en Manchester", escribió la madre de Alexis, junto a emojis con forma de corazones rosas.

La postal generó una fuerte repercusión y activó todo tipo de lecturas entre los usuarios. Para muchos, fue una forma sutil de desactivar la tensión mediática y llevar calma frente a las versiones cruzadas. Además, Ailén también compartió la publicación en su perfil, dejando entrever la buena relación con su suegra.

La mamá de Alexis Mac Allister publicó una foto con Ailén Cova.

Sin embargo, por el momento, ninguno de los involucrados salió a hablar. Mac Allister, Cova y Riela optan por el silencio ante la prensa. Prefieren mantener bajo perfil mientras la historia sigue dando vueltas.