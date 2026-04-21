Chelsea no quiere saber nada más con Garnacho

Alejandro Garnacho atraviesa un momento complicado en Chelsea y su futuro en el club empieza a llenarse de dudas a menos de un año de su llegada. El extremo argentino, que fue incorporado en agosto de 2025 a cambio de 47 millones de dólares, no logró cumplir con las expectativas y ya aparece en el radar de posibles salidas de cara al próximo mercado de pases.

Desde Inglaterra aseguran que los Blues evalúan desprenderse del futbolista en la próxima ventana, en una decisión que sorprende por la reciente inversión realizada. Sin embargo, la operación no será sencilla: el club londinense pretende recuperar gran parte del dinero desembolsado y el jugador tiene contrato vigente hasta junio de 2032, lo que complica cualquier negociación.

Mientras crecen las versiones sobre una posible transferencia, Garnacho se mantiene en silencio y enfocado en su presente, sin declaraciones públicas sobre su situación. Su rendimiento en los próximos partidos podría ser determinante para definir si continúa en Chelsea o si cambia de rumbo antes de lo previsto.