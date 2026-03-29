BOMBAZO MUNDIAL: Inter Miami quiere a Casemiro para jugar con Messi

Inter Miami vuelve a sacudir el mercado de pases y apunta a otra figura mundial para acompañar a Lionel Messi e inició gestiones para fichar a Casemiro, actual mediocampista del Manchester United.

El volante de 34 años analiza su futuro tras el Mundial 2026 de la FIFA y ya habría decidido cerrar su ciclo en la Premier League luego de cuatro temporadas. En ese contexto, la propuesta del conjunto estadounidense aparece como una de las más firmes sobre la mesa.

Según informó el medio español Marca, las conversaciones entre Inter Miami y el entorno del jugador avanzan de manera positiva, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

En paralelo, Casemiro también cuenta con una oferta del Al Nassr, donde milita Cristiano Ronaldo. Si bien la propuesta desde Arabia Saudita sería superior en lo económico, el brasileño podría inclinarse por la MLS por una cuestión familiar y de estilo de vida.

De concretarse la operación, el exjugador del Real Madrid se sumaría a un proyecto que ya cuenta con varias estrellas y que busca seguir creciendo alrededor de Messi. Su llegada reforzaría el mediocampo con experiencia, jerarquía y liderazgo en un equipo que aspira a dominar en Estados Unidos.

Por ahora, las negociaciones continúan y el futuro de Casemiro sigue abierto, aunque Inter Miami gana terreno en la carrera por sumar a otra figura de elite tras los arribos, entre otros, de Rodrigo De Paul.