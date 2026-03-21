Murió Marcos Conigliaro, autor del histórico gol de Estudiantes de La Plata ante Manchester United en la Copa Intercontinental

El fútbol argentino está de luto: murió Marcos Conigliaro, uno de los máximos ídolos en la historia de Estudiantes de La Plata, a los 83 años. La noticia fue confirmada por el club y generó un fuerte impacto en el mundo pincharrata, que despide a un protagonista clave de sus mayores conquistas.

Conigliaro quedó inmortalizado por su gol al Manchester United en la final de la Copa Intercontinental de 1968. Aquella noche en La Bombonera, el delantero marcó el 1 a 0 que encaminó al equipo hacia el título mundial, en una de las gestas más recordadas del fútbol argentino. Por eso, es considerado uno de los grandes "Héroes de Old Trafford".

Un símbolo de la época dorada de Estudiantes

Bajo la conducción de Osvaldo Zubeldía, Conigliaro formó parte de una generación que revolucionó el fútbol sudamericano. Fue pieza importante del equipo que ganó el Metropolitano 1967, tres Copas Libertadores consecutivas (1968, 1969 y 1970), la Intercontinental 1968 y la Interamericana 1969.

Con la camiseta de Estudiantes disputó 196 partidos y convirtió 46 goles, números que reflejan su peso dentro de una de las etapas más gloriosas de la institución.

Su carrera y paso por la Selección Argentina

Nacido en Quilmes, inició su carrera en el club de su ciudad y luego tuvo pasos por Independiente de Avellaneda y Chacarita Juniors. Su rendimiento lo llevó a la Selección Argentina, donde jugó tres partidos y marcó goles frente a Brasil y Uruguay.

Tras su etapa en el fútbol argentino, continuó su carrera en el exterior, con experiencias en México y Europa. Sin embargo, su vínculo con Estudiantes de La Plata se mantuvo intacto a lo largo de los años.

El mensaje de Estudiantes de La Plata por la muerte de Conigliaro





"Con mucho dolor y hondo pesar el Club Estudiantes de La Plata despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo Campeón del Mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia. Marcos escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución. Hasta siempre, Héroe de Old Trafford, que en paz descanses en nuestro cielo lleno de gloria", afirmó la instituación presdida por Juan Sebastián Verón.