Un regreso para el olvido: así fue la insólita expulsión que sufrió Lisandro Martínez en Manchester United

El regreso a las canchas para Lisandro Martínez no fue el esperado. El defensor volvió a jugar después de dos meses de inactividad, producto de una lesión que tuvo en febrero con Manchester United, pero sufrió una expulsión que empañó su retorno.

En el segundo tiempo, mientras su equipo perdía 2-0 con el Leeds United, el defensor de la Selección Argentina recibió una tarjeta roja por tirarle del pelo a un jugador rival mientras ambos futbolistas disputaban la posesión de la pelota.

El árbitro Paul Tierney tuvo que revisar la acción con ayuda del VAR y no tardó en señalar la expulsión de Martínez cuando se jugaba el décimo minuto de la etapa complementaria.

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Lisandro Martínez le TIRÓ DEL PELO a Calvert-Lewin y, luego de la revisión del VAR, se fue expulsado con el Manchester United perdiendo 2-0 ante Leeds...



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Se trató de la primera tarjeta roja directa que recibió "Licha" en su carrera desde que comenzó como futbolista profesional. Sus dos sanciones previas en el Manchester United habían sido por acumulación de amarillas.

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No es la primera vez que se ven este tipo de acciones en los equipos del fútbol inglés. Sin ir más lejos, en la final del Mundial de Clubes pasó algo similar con Marc Cucurella, que recibió un tirón de pelo por parte del futbolista del PSG, Joao Neves. El mediocampista del conjunto francés terminó siendo expulsado.