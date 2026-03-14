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El mensaje de Alpine para Franco Colapinto tras la qualy del Gran Premio de China de Fórmula 1: "Estamos orgullosos"

La escudería francesa Alpine bancó a Franco Colapinto tras su puesto 12 en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1. Flavio Briatore abrazó al piloto argentino y las imágenes recorrieron el mundo.

Juan Riera
Juan Riera

Franco Colapinto hizo su mejor tiempo y quedó a sólo cinco milésimas de meterse en el top ten y avanzar a la Q3 del Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái

El piloto argentino, que largará 12 en una grilla que tendrá a Kimi Antonelli con Mercedes en la pole position, demostró su bronca por los detalles que no le permitieron dar un paso más hacia el objetivo de estar entre los diez primeros.

A pesar del enojo, Alpine mostró su satisfacción por la performance de Colapinto y lo graficó además, con un video en el que se ve a Franco Briatore consolándolo.

A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de China de Fórmula 1

La carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1 se disputará este domingo desde las 04:00 de la madrugada (hora de Argentina) en el Circuito Internacional de Shanghái.

Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1 por TV y ONLINE

Si querés disfrutar de Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de China de Fórmula 1 por televisión lo vas a poder ver a través de Fox Sports, mientras que online por la plataforma de streaming Disney + Premium, previa contratación del canal codificado.

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