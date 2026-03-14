La bronca de Franco Colapinto por quedar cerca del top ten de la qualy del Gran Premio de China de Fórmula 1

Franco Colapinto se mostró conforme pero también frustrado luego de finalizar 12° en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, ya que quedó a solo cinco milésimas de avanzar a la Q3.

"Cuando falta tan poco da mucha bronca", reconoció el piloto de Alpine F1 Team tras la sesión clasificatoria disputada en el Circuito Internacional de Shanghái.

Hasta el Nono Flavio Briatore se prendió al #VamosNene! El apoyo del asesor de Alpine al piloto argentino tras quedar afuera en Q2.#VamosNene #Noseduerme



Seguí toda la actividad de la Fórmula 1®%uFE0F en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/VnEzGYB2ME March 14, 2026

A pesar de quedarse muy cerca del top 10, el argentino valoró su rendimiento durante la clasificación.

"Mejoramos. Creo que sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto", explicó Colapinto.

Además, agregó: "Fue una qualy buena. Hice buenas vueltas y la última fue buena".

De cara a la carrera, el piloto de Pilar remarcó la importancia de seguir trabajando con el equipo: "Hay que tratar de laburar para mañana, entender qué hay que mejorar. Hay que estar cerquita y sacar más información".

Colapinto reconoció el problema que tuvo en la Qualy

Colapinto también explicó qué situaciones lo hicieron perder tiempo durante su vuelta rápida. "Tuve muchos bloqueos todo el fin de semana. Bloqueé en una curva lenta, perdí un poco de tiempo y después saliendo de la última curva me quedé sin energía y perdí media décima más", detalló.

El argentino agregó que cuando la diferencia es tan pequeña, cualquier detalle puede ser determinante."Cuando tratás de buscar esa diferencia muy chica, es fácil encontrarla y da más bronca todavía", sostuvo.

"MEJORAMOS Y SABEMOS DONDE NOS FALTA. CUANDO TE FALTA POCO PARA PASAR, TE DA MUCHA BRONCA"



%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Colapinto no ocultó su bronca por quedar tan cerca de meterse en la Q3



%uD83D%uDCFA #ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/GTzUYuGcRK — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Diferencias entre los Alpine para el GP de China de Fórmula 1

Otro punto que llamó la atención fue cuando Colapinto habló sobre las diferencias entre su auto y el de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. "El auto de Pierre y el mío no están iguales. Ayer había muchas diferencias. Cuando son dos autos nuevos es difícil replicarlos exactamente", explicó.

De todas maneras, el argentino se mostró confiado en el trabajo del equipo y en la evolución del monoplaza. "Hay muchos temas por seguir entendiendo, pero lo importante es que se entendió por qué ayer estaba tan lejos y perdido. Sabemos que hay más por venir", analizó.

A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de China de Fórmula 1

La carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1 se disputará este domingo desde las 04:00 de la madrugada (hora de Argentina) en el Circuito Internacional de Shanghái.

Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1 por TV y ONLINE

Si querés disfrutar de Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de China de Fórmula 1 por televisión lo vas a poder ver a través de Fox Sports, mientras que online por la plataforma de streaming Disney + Premium, previa contratación del canal codificado.