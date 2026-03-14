Franco Colapinto quedó 12° en la clasificación del GP de China de Fórmula 1 y sueña con sumar puntos

Franco Colapinto completó una sólida clasificación en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y largará desde el 12° puesto, una posición que lo ilusiona con la posibilidad de sumar sus primeros puntos de la temporada.

Por 5 Milésimas de segundo Franco quedo afuera en Q2 y no pudo avanzar a la Q3. Afuera Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Linbland y Bortoleto. #VamosNene #Noseduerme



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La pole position fue para el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes F1 Team, quien marcó un gran tiempo de 1:32.064. A su lado en la primera fila estará su compañero de equipo, el británico George Russell.

Buena clasificación de Colapinto

El piloto de Pilar tuvo un muy buen rendimiento en la Q1, instancia en la que avanzó sin complicaciones gracias a su registro de 1:33.634, que le permitió ubicarse en el 10° lugar.

En la Q2, el argentino volvió a mostrar un ritmo competitivo y giró en 1:33.357, aunque no logró meterse en la última tanda clasificatoria. Finalmente quedó a solo cinco milésimas del corte para ingresar en la Q3.

De todas maneras, el piloto de Alpine F1 Team largará 12° en la carrera del domingo, una posición que lo mantiene expectante en la pelea por los puntos.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también tuvo una buena actuación y comenzará la carrera desde el séptimo puesto.

Cómo quedó el top 10 de la clasificación

Detrás de Antonelli y Russell, la segunda fila estará ocupada por los pilotos de Scuderia Ferrari: el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc.

It's Kimi Antonelli who will lead the field away! %uD83D%uDC4F



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix %u2B07%uFE0F#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

En la siguiente fila se ubicarán los dos autos de McLaren F1 Team, con el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris.

El top 10 de la clasificación lo completaron:

Pierre Gasly (Alpine)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Isack Hadjar (Red Bull)

Oliver Bearman (Haas F1 Team)

Russell ganó la carrera sprint

Más temprano, en la carrera sprint, el triunfo quedó en manos de George Russell, quien se impuso por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Los otros pilotos que sumaron puntos en esta prueba fueron Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, el neozelandés Liam Lawson (RB Formula One Team) y Oliver Bearman.

Colapinto había protagonizado una gran largada en la sprint, avanzando del 16° al 12° lugar, aunque luego no pudo sostener el ritmo y terminó cruzando la bandera a cuadros en el 14° puesto.

Ahora, el argentino buscará capitalizar su posición de largada en el Gran Premio y pelear por sus primeros puntos del año en la Fórmula 1.